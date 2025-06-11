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ISW: Кремль взявся виховувати покоління війни через патріотичні програми

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ISW: Кремль взявся виховувати покоління війни через патріотичні програми
Кремль формує покоління війни через шкільні уроки та «Юнармію»
фото: RL

Путін мілітаризує молодь через так звані патріотичні програми

Російський диктатор Путін днями провів зустріч із Радою Безпеки, яка була зосереджена переважно на використанні військово-патріотичних молодіжних програм та ініціатив російського уряду для просування російського патріотизму.

Диктатор активно використовує так звані патріотичні ініціативи для формування майбутніх солдатів РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Путін особливо звернув увагу на роботу «Руху перших», російського молодіжного руху, спрямованого на просування військово-патріотичної освіти в Росії та окупованій Україні, та «Юнармії».

Очільник Кремля також звернув увагу на щотижневі уроки в школах, що проводяться за державним наказом, які часто включають лекції окупантів, що воювали в Україні.

Аналітики ISW зазначили, що у своїй промові Путін наголосив на «єдності народів Росії» та заявив, що Росія повинна реагувати на виклики, що сприяють міжетнічному та міжрелігійному конфлікту в Росії.

«Зауваження Путіна на засіданні Ради Безпеки 10 червня, схоже, є поверненням до риторики про різноманітність Росії та російський громадянський націоналізм. Однак Путін, схоже, прагне пропагувати антизахідні та провоєнні настрої, особливо серед російської молоді, ймовірно, в рамках зусиль щодо підготовки російського суспільства до затяжної війни в Україні та можливого майбутнього конфлікту з НАТО», – написали аналітики.

Нагадаємо, Кремль продовжує підготовку російського суспільства і російської оборонно-промислової бази до затяжної війни з Україною і потенційної майбутньої війни з НАТО.

Як вказують аналітики, російський лідер Володимир Путін 30 травня підписав указ, що дає змогу в разі невиконання підприємством ОПК державних оборонних замовлень у період воєнного стану позбавляти прав акціонерів підприємств і призначати замість них керуючу компанію.

Указ поширюється на цивільні авіаційні та суднобудівні компанії, військові компанії з розроблення та виробництва, а також державних субпідрядників.

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Теги: молодь військові путін ISW

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