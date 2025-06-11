ISW: Кремль взявся виховувати покоління війни через патріотичні програми

Путін мілітаризує молодь через так звані патріотичні програми

Російський диктатор Путін днями провів зустріч із Радою Безпеки, яка була зосереджена переважно на використанні військово-патріотичних молодіжних програм та ініціатив російського уряду для просування російського патріотизму.

Диктатор активно використовує так звані патріотичні ініціативи для формування майбутніх солдатів РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Путін особливо звернув увагу на роботу «Руху перших», російського молодіжного руху, спрямованого на просування військово-патріотичної освіти в Росії та окупованій Україні, та «Юнармії».

Очільник Кремля також звернув увагу на щотижневі уроки в школах, що проводяться за державним наказом, які часто включають лекції окупантів, що воювали в Україні.

Аналітики ISW зазначили, що у своїй промові Путін наголосив на «єдності народів Росії» та заявив, що Росія повинна реагувати на виклики, що сприяють міжетнічному та міжрелігійному конфлікту в Росії.

«Зауваження Путіна на засіданні Ради Безпеки 10 червня, схоже, є поверненням до риторики про різноманітність Росії та російський громадянський націоналізм. Однак Путін, схоже, прагне пропагувати антизахідні та провоєнні настрої, особливо серед російської молоді, ймовірно, в рамках зусиль щодо підготовки російського суспільства до затяжної війни в Україні та можливого майбутнього конфлікту з НАТО», – написали аналітики.

Нагадаємо, Кремль продовжує підготовку російського суспільства і російської оборонно-промислової бази до затяжної війни з Україною і потенційної майбутньої війни з НАТО.

Як вказують аналітики, російський лідер Володимир Путін 30 травня підписав указ, що дає змогу в разі невиконання підприємством ОПК державних оборонних замовлень у період воєнного стану позбавляти прав акціонерів підприємств і призначати замість них керуючу компанію.

Указ поширюється на цивільні авіаційні та суднобудівні компанії, військові компанії з розроблення та виробництва, а також державних субпідрядників.