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Рада підтримала законопроєкт, який полегшить визнання зниклих безвісти померлими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рада підтримала законопроєкт, який полегшить визнання зниклих безвісти померлими
Рада врегулює проблему відліку строків для оголошення судом померлими зниклих безвісти військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Зникла безвісти особа може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12451, який має врегулювати строки оголошення судом зниклих безвісти через воєнні дії померлими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

За відповідне рішення проголосували 262 народні обранці. Зміни вносяться до ч. 2 статті 46 Цивільного кодексу щодо визначення строків оголошення судом померлою фізичної особи, яка пропала безвісти у звʼязку з воєнними діями, збройним конфліктом.

Законопроєкт передбачає, що зникла безвісти особа може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців від настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель.

Нагадаємо, в Україні станом на квітень зниклими безвісти вважаються понад 60 тис. людей: більшість зникли через війну та окупацію. З травня 2023 року в Україні діє Єдиний реєстр зниклих безвісти. Однак у реєстр поміщаються усі, хто зник безвісти, починаючи з 2014 року.

Як повідомлялося, рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають змогу отримати відстрочку від мобілізації. Раніше для отримання відстрочки необхідно було отримати рішення суду щодо визнання особи зниклою безвісти. Однак, правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена.

До слова, близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, отримали право на безоплатну правничу допомогу.

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Теги: Верховна Рада військові

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