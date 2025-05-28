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Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського і Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського і Путіна
колаж: glavcom.ua

Пєсков зробив заяву про зустріч Путіна та Зеленського

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського можлива, але має стати підсумком конкретних домовленостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Також, за словами Пєскова, робота над російським проєктом «меморандуму» перебуває на завершальній стадії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий «меморандум» із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак, за його словами, ці обіцянки досі не реалізовані.

Також Володимир Зеленський заявив, що Росія пропонує провести переговори щодо завершення війни в Україні на території Білорусі. Водночас глава держави назвав три найреалістичніші майданчики для переговорів – це Туреччина, Ватикан і Швейцарія. 

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Теги: переговори Володимир Зеленський Дмитро Пєсков путін

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