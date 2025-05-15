NASA виявило секретну ядерну базу США в Гренландії

Покинута ядерна база США часів Холодної війни понад півстоліття була прихована від сторонніх очей

Команда вчених Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) здійснила сенсаційне відкриття під час тестування нової радарної системи, виявивши в товщі льодового покриву Гренландії покинуту ядерну базу США часів Холодної війни, яка понад півстоліття була прихована від сторонніх очей.

Як повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal, базу Camp Century було випадково виявлено ще навесні 2024 року, коли фахівці космічного агентства проводили випробування інноваційного радарного обладнання, здатного «бачити» крізь багатометрові шари льоду. Під масивним сніговим покривом дослідники несподівано виявили розгалужену мережу тунелів і військових споруд, які є давно занедбаним стратегічним об'єктом Пентагону.

Історія Camp Century почалася в 1959 році, в розпал Холодної війни між США та СРСР, коли геополітичне протистояння досягло критичної точки після запуску радянського супутника та кубинської кризи. Офіційно база позиціонувалася як науково-дослідний центр вивчення можливостей виживання та будівництва в арктичних умовах. Однак реальна мета була набагато амбітнішою і таємнішою.

Згідно з розсекреченими даними, наведеними WSJ, об'єкт був спроєктований для розміщення не менше 600 балістичних ракет середньої дальності, здатних досягти території Радянського Союзу. Це робило Camp Century одним із ключових елементів американської стратегії ядерного стримування в Арктичному регіоні.

Однак у 1967 році Сполучені Штати були змушені відмовитись від цього масштабного проєкту. Інженери та військові фахівці дійшли висновку, що крижаний покрив Гренландії надто нестабільний для безпечного розміщення та потенційного запуску ракет. Постійний рух льодовика та непередбачувані зміни у його структурі створювали ризик катастрофічних наслідків.

Після закриття бази американські військові просто залишили більшу частину інфраструктури та обладнання на місці.

Нагадаємо, у Вашингтоні розглядають нову стратегію щодо залучення Гренландії до сфери впливу США. Замість прямої анексії, адміністрація Дональда Трампа може запропонувати острову договір про вільну асоціацію, аналогічний тим, які раніше були укладені з Мікронезією, Маршаловими Островами та Палау.

До слова, США активізують розвідку щодо Гренландії. Зазначено, що спецслужбам наказали зосередитись на зборі даних про рух за незалежність острова.