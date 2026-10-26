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Італія підготувала військову допомогу Україні попри політичний скандал

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Італія підготувала військову допомогу Україні попри політичний скандал
Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні та міністр закордонних справ Антоніо Таяні розійшлися в поглядах на військову допомогу Україні
фото: LaPresse

Віцепрем'єр Італії закликав припинити підтримку Києва, однак очільник МЗС виступив із протилежною заявою та розкрив найближчі плани Рима

Італія завершила підготовку чергового пакета військової допомоги Україні та має намір передати його найближчим часом. Водночас в італійському уряді виникли розбіжності щодо подальшої підтримки Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ANSA.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що новий пакет військової допомоги вже готовий до відправлення. За його словами, Рим продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Моя позиція добре відома: ми підтримуємо Україну і будемо підтримувати її стільки, скільки буде потрібно. Наступний пакет військової допомоги вже готовий, ми надішлемо його до Києва якомога швидше», – наголосив Таяні.

Заява очільника італійського МЗС стала відповіддю на слова віцепрем'єр-міністра та міністра транспорту Маттео Сальвіні, який раніше виступив за припинення економічної та військової підтримки України.

Сальвіні публічно заявив, що домагатиметься зупинення допомоги Києву. Натомість Таяні підтвердив незмінність своєї позиції щодо підтримки України та готовність передати черговий пакет озброєння.

Політичні суперечки розгорнулися після переобрання Сальвіні лідером партії «Ліга». На позачерговому з'їзді він переміг колишнього міністра туризму Массімо Гаравалью.

Водночас частина поміркованих представників партії висловила невдоволення політичним курсом Сальвіні. Зокрема, вони критикують зміщення «Ліги» в бік правих позицій та вважають, що партія має повернутися до зосередження на проблемах Північної Італії.

Попри розбіжності між італійськими політиками, новий пакет військової допомоги Україні вже підготовлений. Його точний склад та дату відправлення наразі не оприлюднено.

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Теги: Італія військова допомога Україна

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