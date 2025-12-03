Reuters: Італія відклала розгляд декрету про військову допомогу Україні на 2026 рік

Ситуація з відкладенням допомоги виникла на тлі напруженості всередині італійської правлячої коаліції щодо питання подальшої підтримки України

Італійський уряд планує відкласти обговорення та ухвалення декрету, який дозволяє продовжити надання військової допомоги Україні протягом 2026 року. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними видання, ця ситуація виникла на тлі напруженості всередині італійської правлячої коаліції щодо питання подальшої підтримки Києва. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні раніше обіцяла підтримувати Україну до завершення російського вторгнення. Водночас, її заступник, лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні, висловлює сумніви щодо необхідності продовження допомоги українським військовим.

Джерела Reuters повідомили, що проєкт декрету про продовження підтримки України був запланований до розгляду на нараді в середу, 3 грудня, де готувалося засідання Кабінету міністрів. Однак його виключили з порядку денного з офіційним поясненням, що він «був занадто насиченим».

Варто зазначити, що раніше уряд Італії щороку ухвалював подібні декрети, що давали змогу надавати Україні пакети озброєння без попереднього схвалення парламенту. Чинний декрет завершується наприкінці поточного року. Новий документ, після його затвердження урядом, набуде чинності негайно, але повинен бути ратифікований парламентом протягом 60 днів.

Нагадаємо, Італія офіційно схвалила дванадцятий пакет військової допомоги для України.

Згідно з указом, підписаним Міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та узгодженим із керівниками МЗС та Міністерства економіки, український уряд отримає чергову партію військової техніки, обладнання та матеріалів.

До слова, Папа Римський Лев XIV заявив, що Святий Престол прагне сприяти мирним переговорам у війні Росії проти України, підкресливши роль Італії як посередника та важливість залучення європейських країн.

У вівторок Лев XIV зазначив, що Європа має активно брати участь у розробці «мирного плану»для вирішення повномасштабної війни Росії проти України.

Як відомо, НАТО заявили, що Путін не демонструє жодної готовності до мирної угоди, попри дипломатичні зусилля Заходу. Північноатлантичний альянс не бачить ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий до компромісів, які дозволили б вийти на мирну угоду з Україною. Про це під час закритої зустрічі з журналістами повідомив високопосадовець НАТО.