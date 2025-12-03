Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Італія відклала розгляд декрету про військову допомогу Україні на 2026 рік

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Італія відклала розгляд декрету про військову допомогу Україні на 2026 рік
фото з відкритих джерел

Ситуація з відкладенням допомоги виникла на тлі напруженості всередині італійської правлячої коаліції щодо питання подальшої підтримки України

Італійський уряд планує відкласти обговорення та ухвалення декрету, який дозволяє продовжити надання військової допомоги Україні протягом 2026 року. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними видання, ця ситуація виникла на тлі напруженості всередині італійської правлячої коаліції щодо питання подальшої підтримки Києва. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні раніше обіцяла підтримувати Україну до завершення російського вторгнення. Водночас, її заступник, лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні, висловлює сумніви щодо необхідності продовження допомоги українським військовим.

Джерела Reuters повідомили, що проєкт декрету про продовження підтримки України був запланований до розгляду на нараді в середу, 3 грудня, де готувалося засідання Кабінету міністрів. Однак його виключили з порядку денного з офіційним поясненням, що він «був занадто насиченим».

Варто зазначити, що раніше уряд Італії щороку ухвалював подібні декрети, що давали змогу надавати Україні пакети озброєння без попереднього схвалення парламенту. Чинний декрет завершується наприкінці поточного року. Новий документ, після його затвердження урядом, набуде чинності негайно, але повинен бути ратифікований парламентом протягом 60 днів.

Нагадаємо, Італія офіційно схвалила дванадцятий пакет військової допомоги для України.

Згідно з указом, підписаним Міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та узгодженим із керівниками МЗС та Міністерства економіки, український уряд отримає чергову партію військової техніки, обладнання та матеріалів.

До слова, Папа Римський Лев XIV заявив, що Святий Престол прагне сприяти мирним переговорам у війні Росії проти України, підкресливши роль Італії як посередника та важливість залучення європейських країн.

У вівторок Лев XIV зазначив, що Європа має активно брати участь у розробці «мирного плану»для вирішення повномасштабної війни Росії проти України.

Як відомо, НАТО заявили, що Путін не демонструє жодної готовності до мирної угоди, попри дипломатичні зусилля Заходу. Північноатлантичний альянс не бачить ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий до компромісів, які дозволили б вийти на мирну угоду з Україною. Про це під час закритої зустрічі з журналістами повідомив високопосадовець НАТО.

Теги: Італія Маттео Сальвіні військова допомога Джорджа Мелоні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригоди росіян в Італії: фейки, вежа і зрив допомоги Україні
Пригоди росіян в Італії: як Кремль намагався зірвати допомогу Україні
4 листопада, 11:41
Кузнєцова звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у вересні 2022 року
Підозрюваний у підриві «Північних потоків» українець оголосив голодування
4 листопада, 13:07
Представники України й НАТО обговорили розширення ініціативи PURL
Представники України й НАТО обговорили розширення ініціативи PURL
6 листопада, 23:11
Мітинг на підтримку українця
Справа «Північних потоків»: арештований українець в Італії у критичному стані через голодування
9 листопада, 03:59
У центрі Рима, неподалік Колізею та Римського форуму, обрушилася частина 29-метрової середньовічної башти Torre dei Conti
Рим: рятувальники визволили робітника з-під завалів середньовічної вежі
4 листопада, 02:38
Шмигаль підтвердив проведення нового «Рамштайну» 3 грудня
Шмигаль оголосив дату нового засідання «Рамштайну»
14 листопада, 19:55
Італійський посадовець висловив «глибокий жаль із приводу пошкоджень», які він завдав через своє падіння
В Італії посадовець спіткнувся і розбив головою унікальний вітраж (відео)
19 листопада, 12:48
Журналісти кажуть, що зупинка допомоги Україні дасть Путіну її знищити
Наслідки «Міндічгейту». The Economist пояснив, як це допоможе Путіну
20 листопада, 13:50
Російський безпілотник, що впав у Молдові, перед входом до будівлі Міністерства оборони Молдови
ЄС інвестує €20 млн у захист неба Молдови
1 грудня, 05:34

Політика

Конгрес США готує резолюцію, щоб зупинити військову кампанію Трампа проти Венесуели
Конгрес США готує резолюцію, щоб зупинити військову кампанію Трампа проти Венесуели
Трамп заявив про анулювання всіх документів, які підписані «авторучкою» Байдена
Трамп заявив про анулювання всіх документів, які підписані «авторучкою» Байдена
Reuters: Італія відклала розгляд декрету про військову допомогу Україні на 2026 рік
Reuters: Італія відклала розгляд декрету про військову допомогу Україні на 2026 рік
Перекладачка Віткоффа і Кушнера засудила вторгнення РФ в Україну
Перекладачка Віткоффа і Кушнера засудила вторгнення РФ в Україну
The Times: Віткофф та Кушнір відсторонили проукраїнського Рубіо від переговорів з РФ
The Times: Віткофф та Кушнір відсторонили проукраїнського Рубіо від переговорів з РФ
Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США після нападу на військових у Вашингтоні
Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США після нападу на військових у Вашингтоні

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua