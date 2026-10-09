На кордоні з Польщею закрили пункт пропуску через загрозу дронів

Людей на пункті пропуску перевели в укриття

На Волині через загрозу атаки російських безпілотників призупинили роботу пункту пропуску на кордоні з Польщею. Людей, які перебували на території пункту, тимчасово не пропускали і перевели в укриття, повідомляють моніторингові групи, пише «Главком».

Про наближення ворожих безпілотників до Волині раніше попереджали Повітряні сили. За даними моніторингових каналів, у напрямку українсько-польського кордону рухається група реактивних шахедів.

Моніторингові групи повідомляли про рух одного з реактивних безпілотників у напрямку пункту пропуску «Ягодин». Через загрозу повітряної атаки пропускні операції на пункті тимчасово зупинили, а людей перевели до укриттів.

Раніше один із безпілотників, за даними моніторингового каналу Falcon, упав у лісовій місцевості приблизно за 15 км від пункту пропуску. Автори повідомлення припустили, що дрон могли перехопити. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

фото: Falcon Intelligence / Telegram

Станом на момент публікації повітряна тривога на Волині триває. Загроза застосування російських ударних безпілотників у регіоні зберігається.

Ситуація на кордоні

Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» є одним із ключових автомобільних переходів між Україною та Польщею. Під час повітряних атак роботу пункту можуть тимчасово зупиняти задля безпеки людей, які перебувають на його території.

На польському боці кордону також оголошено повітряну тривогу через загрозу з повітря.

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Нагадаємо, 8 жовтня «Главком» повідомляв, що Україна планує встановити 135 первинних мобільних укриттів на 28 пунктах пропуску через державний кордон та під'їзних дорогах до них. До переліку увійшов і пункт «Ягодин – Дорогуськ».