Україна та Молдова підписали військову угоду: Кишинів хоче перейняти досвід боротьби з дронами

Україна та Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво під час візиту молдовського прем'єра до Києва

Молдова зацікавлена в українських технологіях захисту повітряного простору та протидії безпілотникам

Україна та Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Документ відкриває можливості для обміну досвідом, зокрема у сфері протидії безпілотникам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Про підписання домовленості 26 жовтня під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Молдови Василе Тофаном у Києві повідомив глава українського уряду Сергій Корецький.

За його словами, Україна також запропонувала Молдові розширити співпрацю в межах Коаліції з розмінування.

Зі свого боку молдовський прем'єр наголосив, що Кишинів зацікавлений у бойовому досвіді України, насамперед у технологічних рішеннях для захисту від безпілотників.

«Ми хочемо перейняти цей досвід і знайти рішення для захисту нашого повітряного простору», – заявив Тофан.

Під час зустрічі сторони обговорили і спільний шлях до Європейського Союзу. Корецький наголосив, що синхронізована євроінтеграція України та Молдови важлива не лише для безпеки регіону, а й для розвитку економіки, торгівлі та транспортних коридорів.

Окрему увагу приділили формату «Одеського трикутника», який об'єднує Україну, Молдову та Румунію. За словами українського прем'єра, найближчим часом планують організувати зустріч у цьому форматі для продовження тристороннього діалогу.

Країни також мають намір розвивати співпрацю через Міжурядову комісію з торговельно-економічного співробітництва.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Молдова планує розробляти дрони-перехоплювачі за досвідом України. Президентка Мая Санду заявляла про зацікавленість українськими технологіями та необхідність розвивати власну оборонну промисловість.

Також «Главком» писав про готовність України посилити безпеку Молдови та Румунії. Володимир Зеленський наголошував на важливості спільної роботи трьох держав у безпековій сфері.

Крім того, «Главком» розповідав про облаштування захисних зон на молдовсько-українському кордоні. Молдова почала створювати укриття на пунктах пропуску через загрозу російських атак.