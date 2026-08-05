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Politico: Україна розділить італійських політиків на наступних виборах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: Україна розділить італійських політиків на наступних виборах
Конте: Путін не хоче переговорів? Давайте сядемо та поговоримо, подивимося, що буде
фото: Тасс

Військова допомога Києву розділяє ліві та праві італійські політичні партії напередодні виборів наступного року.

Суперечки щодо подальшої військової підтримки України викличуть потужний резонанс в італійському політикумі, оголивши серйозні розбіжності всередині лівоцентриського блоку перед майбутніми виборами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Очільник опозиційного руху «5 зірок» та експрем’єр Джузеппе Конте піддав сумніву доцільність подальшого постачання зброї Києву. За його словами, якщо на початку повномасштабної війни це було виправдано через дисбаланс сил, то зараз, коли Україна має потужне озброєння, його партія наполягає на переході до дипломатії та утримуватиметься від голосувань за нові військові пакети.

Конте вважає, що остаточний вектор зовнішньої політики мають визначити самі виборці під час праймеріз лівої коаліції. При цьому політик виступає за переговори як із Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Путіним, а також категорично проти підйому оборонних витрат Італії до стандартів НАТО.

Ініціатива Конте винесла на поверхню гострі суперечки з основними потенційними партнерами по коаліції – Демократичною партією. Лідерка демократів Еллі Шлейн відкинула ідею виносити питання допомоги Україні на праймеріз, наголосивши, що спільно узгоджена програма альянсу має формуватися до виборів лідера. Своєю чергою, колишній очільник оборонного відомства Лоренцо Геріні жорстко підкреслив, що підтримка України є принциповою позицією партії, а будь-які спроби розколоти коаліцію лежать на совісті Конте.

Представники чинної правоцентристської влади також різко відреагували на ці заяви. Віцепрем'єр Антоніо Таяні дорікнув Конте в фактичній підтримці агресора та закликав ліві сили чітко визначити свою позицію: вони на боці демократії чи диктатури Путіна.

Водночас українське питання створює напругу і серед правих. Хоча нинішня прем'єрка Джорджа Мелоні послідовно підтримує Київ, її коаліційні партнери з партії «Ліга» висловлюють занепокоєння щодо оборонних витрат і допомоги Україні. Навіть потенційні альянси з іншими ультраправими силами можуть ускладнити цю лінію, оскільки вони також виступають проти військових постачань.

Politico уточнює, що такі коливання політиків відображають загальний настрій в італійському суспільстві. Країна має глибокі пацифістські традиції, а рівень підтримки України серед громадян залишається одним із найнижчих у Західній Європі – за даними YouGov, лише третина італійців переймається результатом війни. Відповідно, і за обсягами виділеної військової допомоги відносно ВВП Італія наразі посідає одну з останніх позицій у Європі.

Відомо, що наступні чергові парламентські вибори в Італії за законом мають відбутися наприкінці 2027 року. 

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на початкові цілі Кремля. 

За словами Крозетто, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що російські війська захоплять Київ протягом кількох днів. «Чотири роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень», – сказав він.

До слова, у Росії вигадали нове виправдання для продовження війни проти України. Віцеспікер нижньої палати російського парламенту Петро Толстой заявив, що припинення бойових дій нібито може призвести до зникнення Росії. 

Теги: вибори Італія партії Україна Джузеппе Конте військова допомога Джорджа Мелоні

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