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«Суттєвий результат для обороноздатності». Глава МЗС повідомив гарні новини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Суттєвий результат для обороноздатності». Глава МЗС повідомив гарні новини
Україна також шукає можливості закуповувати 20-мм боєприпаси у приватних виробників
фото: dvidshub.net

«Нам вдалося на суттєвий період забезпечити Україну 20-мм калібром»

Україна домовилася з партнерами про постачання необхідних 20-мм боєприпасів, які використовуються, зокрема, під час протидії російським безпілотникам. До забезпечення потреб українських військових долучилися Іспанія, Бельгія та Польща. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами Сибіги, напередодні українська влада домовилася про постачання 20-мм боєприпасів для війська. До переговорів залучили президента Володимира Зеленського, міністра оборони Євгенія Хмару, МЗС та українських послів.

«Розкажу вам вчорашній наш день. Вчора я працював майже як… от є в нас міністр оборони, а я був його «підмайстром». Цілий день ми займалися 20-мм калібром. І нам вдалося. Я вважаю, що ми на суттєвий період часу забезпечили рішення по цьому калібру. Я дякую всім нашим послам. Президент з фронту набирав лідерів. Міністр оборони набирав міністрів оборони. Я набирав міністрів закордонних справ», – розповів глава МЗС.

Він пояснив, що ці боєприпаси потрібні для боротьби з реактивними дронами, які Росія готується використовувати під час нових атак. Одним із основних засобів їхнього знищення, за словами Сибіги, є винищувачі F-16.

«Це критично. На тлі того, що в нас ще не нарощена спроможність відбивати реактивні дрони, на тлі підготовки нових ударів, критично важливо було допомогти нашому війську збивати ці дрони», – зазначив міністр.

До постачання боєприпасів долучилися Іспанія, Бельгія та Польща. За словами Сибіги, Польща вже розпочала процес передачі, а необхідні боєприпаси Україна має отримати найближчим часом.

Міністр назвав цю домовленість прикладом результативної роботи української дипломатії. «Зараз дипломатія, вона про конкретні речі – передусім, для обороноздатності», – наголосив Сибіга.

Україна також шукає можливості закуповувати 20-мм боєприпаси у приватних виробників. Сибіга повідомив, що найближчим часом очікується міжнародний візит, за результатами якого Україна може отримати багатомільйонний пакет таких боєприпасів.

Паралельно Київ закликає партнерів замовляти в українських виробників дрони-перехоплювачі з реактивними двигунами. За словами Сибіги, приватні компанії готові збільшувати їхнє виробництво за умови своєчасного фінансування.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не передав Україні деякі потужні боєприпаси, оскільки українська сторона нібито не має необхідних засобів для їхнього застосування.

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Теги: Андрій Сибіга військова допомога

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