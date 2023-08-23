Із Китаю винахідливо втік критик Сі Цзіньпіна

Активіст проплив майже 300 км через Жовте море

Квон Пьонг, китайський активіст та критик лідера країни Сі Цзіньпіна втік до Південної Кореї на водному мотоциклі. Про це повідомляє BBC.

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Берегова охорона країни заарештувала чоловіка, який пройшов приблизно 300 км через Жовте море за допомогою бінокля та компаса, але потім застряг через інцидент біля круїзного терміналу. Утікача затримано через

За даними місцевих видань та активістів, затриманий є 35-річним Квон Пьонгом, критиком президента Сі Цзіньпіна, але його особу досі не підтверджено.

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Південнокорейський активіст Лі Де Со підтвердив особу затриманого та заявив, що китайська влада переслідує його колегу вже багато років. Якийсь час Квон Пьонг навіть провів у тюрмі через критику Сі Цзіньпіна.

Як пише видання, зараз Квон Пьонг розмірковує над тим, подавати заяву на отримання статусу біженця в Південній Кореї, яка щороку задовольняє лише кілька запитів, чи в третій країні.

За даними BBC, в останні роки Пекін посилив заборону на виїзд в аеропортах та інших легальних пунктах перетину кордону, щоб заблокувати активістам можливість покинути територію Китаю.

Нагадаємо, на тлі майбутнього саміту між членами БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa – «Главком») назріли розбіжності. Пекін хоче перетворити блок на політичну силу, що зможе кинути виклик Заходу.

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До слова, розслідування The Telegraph свідчить, що Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.