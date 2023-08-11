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«Бомба сповільненої дії». Байден зробив чергову заяву щодо Китаю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Бомба сповільненої дії». Байден зробив чергову заяву щодо Китаю
Байден заявив про проблеми Китаю
фото з відкритих джерел

Байден запевнив, що США прагнуть раціональних відносин з Китаєм

Президент США Джо Байден назвав Китай «бомбою сповільненої дії» через наростання в країні економічних проблем та сказав, що Китай переживає проблеми через слабке зростання. Про це він заявив на політичному зборі коштів у штаті Юта, повідомляє Reuters.

«У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли погані люди мають проблеми, вони роблять погані речі», – сказав Байден.

За його словами, наразі Китай перебуває в біді і Сполучені Штати не хочуть завдавати шкоди Китаю, а лише прагнуть раціональних відносин із цією країною.

Ці слова Байдена нагадали його коментарі під час збору коштів у червні в іншому штаті, коли він назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна «диктатором» через день після візиту до КНР держсекретаря Ентоні Блінкена, який домовлявся про стабілізацію американсько-китайських відносин, які Пекін називає найнижчими з моменту їх встановлення у 1979 році. Тоді Пекін висловив обурення, але обмежився заявою МЗС про неприйнятність таких висловлювань на адресу китайського лідера.

Останні статистичні дані свідчать про те, що споживчий сектор Китаю з високою імовірністю впав у дефляцію, на фоні чого в липні відпускні ціни виробників товарів продовжили падіння.

Експерти припускають, що Китай вступає в епоху значно повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін і заробітної плати, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу. Наприклад, Сполучені Штати, найбільша економіка світу, впродовж тривалого періоду борються з високою інфляцією і намагаються зміцнити ринок праці.

Нагадаємо також, що Джо Байден підписав указ про обмеження інвестицій США у технологічні компанії з Китаю. Водночас він наголосив, що відданість Сполучених Штатів відкритим інвестиціям є наріжним каменем економічної політики країни та дає США суттєві переваги. Пекін різко відреагував на цей указ президента США.

Теги: США Джозеф Байден Китай

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