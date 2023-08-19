Вибухи на Хмельниччині та Запоріжжі, заява Байдена щодо програшу РФ у війні: головне за ніч

У ніч на 19 серпня на Хмельниччині та Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Президент США Джо Байден заявив, що Росія не здатна досягти поставлених початкових цілей у своєму широкомасштабному вторгненні в Україну, і вже програла цю війну. У Запорізькій області пролунали вибухи в ніч проти 19 серпня. У ніч проти 19 серпня у Хмельницькій області було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги через атаку дронів. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 15 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи на Хмельниччині та Запоріжжі

У ніч проти 19 серпня у Хмельницькій області було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги через атаку дронів. Про це повідомляє Хмельницька обласна військова адміністрація (ОВА).

У регіоні працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

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У Запорізькій області пролунали вибухи в ніч проти 19 серпня. У регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням ракет.

Перед цим у командуванні Повітряних сил попередили про ймовірність завдання російськими окупантами ударів по областях на сході країни за допомогою балістичних ракет.

Байден заявив про програш Росії у війні проти України

Президент США Джо Байден заявив, що Росія не здатна досягти поставлених початкових цілей у своєму широкомасштабному вторгненні в Україну, і вже програла цю війну.

Також Байден наголосив, що наслідки конфлікту між РФ та Україною мають вплив не тільки на Європу.

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«Уявіть, якби ми нічого не зробили. І було відразу зрозуміло... що ми в ситуації, коли це може статися будь-де. Якби ми зупинилися, який сигнал це надіслало б Китаю щодо Тайваню? Який сигнал це надіслало б усьому світу?», - озвучив думку президент США.

«Ця агресія не обмежується лише Європою, такого вторгнення не було з часів Другої світової війни», - додав він.

Країни Західної Африки визначили дату інтервенції проти хунти в Нігері

Країни Західної Африки погодили день початку можливої військової операції проти хунти в Нігері, якщо дипломатичні зусилля виявляться безрезультатними.

Члени Економічної спільноти західноафриканських держав (ECOWAS) провели дводенні обговорення в Аккрі, Гана, 17-18 серпня, де обговорювали логістику та стратегію можливого втручання в Нігерію.

Абдель-Фату Мусах, комісар ECOWAS з політичних питань, миру та безпеки, заявив: «Ми готові рухатися вперед у будь-який момент, якщо буде дано наказ. День D також визначено, але ми не плануємо розголошувати дату».

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Стало відомо, чи поїде Путін на Генасамблею ООН у вересні

Російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю підписав указ про склад делегації РФ для участі в 78-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, з якого випливає, що він у заході брати участі не буде.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить делегацію країни на Генеральній асамблеї ООН. Варто зазначити, що він вже перебував у Нью-Йорку цього квітня в рамках головування Москви в Раді безпеки.

Глава МЗС Франції закликала Китай вплинути на Росію щодо війни з Україною

У ході телефонної бесіди між міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною та китайським колегою Ваном І, було відзначено вплив Пекіна на Москву. МЗС Франції закликала переконати РФ дотримуватися міжнародного права, та припинити широкомасштабну військову агресію проти України.

У відомостях, оприлюднених французьким МЗС, зазначено, що Катрін Колонна підкреслила, що Китай грає значущу роль у переконанні Росії припинити агресивну війну, і дотримуватися міжнародного права.

Трамп планує пропустити перші праймеріз

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує пропустити перші праймеріз республіканців, які відбудуться у середу, 23 серпня заради онлайн-інтерв’ю колишньому ведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону.

За даними джерел, протягом останньої доби Трамп розповів особам, які перебувають у його оточенні, що він вирішив утриматися від участі у дебатах у Мілвокі в середу.

Зазначається, що протягом останніх кількох тижнів колишній президент звертався до помічників, альянсів та прихильників, щоб отримати пораду, що він повинен робити з праймеріз.

Потужний вибух в окупованому Криму

У ніч на 19 серпня у тимчасово окупованому Криму прогримів потужний вибух, який було чути в районі Севастополя та інших населених пунктах.

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Гучний вибух було чути у різних місцях, зокрема з Сімферополя та Перевального. Мешканці чули вибух також у Бахчисарайському районі та в Алушті. При цьому подробиці про подію поки що невідомі.

Представники окупаційної «влади» не надали коментарів щодо цього інциденту.

Деякі повідомлення в мережі також свідчать, що внаслідок вибуху були спрацьовані сигналізації автомобілів у деяких селах Бахчисарайського району.