Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Китай озброює Росію гелікоптерами, прицілами та дронами – розслідування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай озброює Росію гелікоптерами, прицілами та дронами – розслідування
Володимир Путін і Сі Цзіньпін
фото з відкритих джерел

Російські фірми, включаючи компанії, які потрапили під санкції отримали десятки тисяч поставок із Китаю

Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості. Про це йдеться в розслідуванні The Telegraph..

Російські фірми, включаючи компанії, які потрапили під санкції, що займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок із Китаю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Торгівля між Китаєм і Росією цього року має перевищити 200 мільярдів доларів, що є новим рекордом, незважаючи на те, що китайський експорт в інші країни значно впав.

Відповідно до аналізу Обсерваторії економічної складності, візуалізатора торгових даних, експорт товарів, які потенційно можуть бути використані у військовій сфері, зріс більш ніж утричі на рік – з червня 2022-го до червня цього року.

Згідно з дослідженням організації Molfar Global, за два місяці перед початком війни, компанія з Китаю, під назвою Shantou Honghu Plastics, відправила тисячу дронів до Росії. Ця компанія представляє себе як оптового продавця дитячих іграшок у соціальних мережах та на власному веб-сайті. Дрони були відправлені під назвою «Самсон» російській фірмі, яка також оголошує себе як оптовий постачальник іграшок. Інформаційний ресурс припускає, що ця компанія може бути недостовірною, адже її статутний капітал обмежується 10 тисячами російських рублів.

Через чотири дні після початку війни в Україні, китайська компанія Hems999 поставила два гелікоптери. Інша китайська компанія Tianjin Huarong Aviation передала Росії чотири гелікоптери Airbus з початку війни. Техніка була отримана російською компанією «Уральський гелікоптер», основним замовником якої є Росгвардія.

Згідно з дослідженням, протягом періоду з початку 2022 року до першого кварталу 2023 року, китайські компанії надіслали понад 50 оптичних прицілів російським підприємствам. Ввіз цих продуктів до Росії зріс майже вдвічі у 2022 році порівняно з попереднім роком, досягнувши 2,5 мільйона доларів.

Найбільша кількість оптичних прицілів, близько 2500, була поставлена компанією Yiwu Wojie Optics Instrument. Одержувачем цих прицілів стала російська фірма CEK, яка раніше постачала схожі товари та прилади нічного бачення до МВС Росії. Хоча в документах зазначено, що це обладнання призначене для полювання, експерти The Telegraph вказують на можливість його використання у військових цілях.

Протягом 2022 року Китай здійснив експорт продукції з титанових сплавів до Росії на суму 18 мільйонів доларів, що майже вдвічі перевищує показники 2021 року. Легкі титанові сплави відіграють важливу роль у виробництві військових літаків та зброї.

За інформацією видання, титанові листи та стрижні були поставлені з Китаю на російське підприємство «Старт», яке займається розробкою зенітно-ракетних комплексів та є частиною державної корпорації «Ростех».

Також, китайські компанії надсилали партії магнієвих сплавів до російської компанії «Туполєв», яка спеціалізується на побудові та обслуговуванні бомбардувальників Ту-95 та Ту-160М. Ці літаки використовувалися для виконання ракетних ударів на територію України.

Крім того, за даними видання, Китай може постачати до Росії сировину через треті країни. Повідомляється, що Пекін і Москва вели секретні переговори з Іраном про постачання перхлорату амонію – ця хімічна сполука використовується для руху балістичних ракет. Якщо ця угода буде укладена, її буде приховано з офіційних торгових реєстрів.

Раніше повідомлялося, що плани Кремля створити «газовий союз» у Середній Азії, щоб качати більше газу до Китаю, зустріли опір із боку Туркменістану – найбільшого постачальника трубопровідного газу до КНР.

Теги: санкції експорт Китай партії гелікоптер Москва переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія буде змушена повернутись до «зернової угоди» через тиск Туреччини та Китаю
Через тиск двох країн Росія буде змушена повернутися до «зернової угоди»
21 липня, 07:50
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі
Глава МЗС Британії відклав заплановану поїздку до Китаю: названо причину
22 липня, 06:55
Бюджетна авіакомпанія висловила намір літати з України
Україна готується до відновлення авіарейсів. Європейський лоукостер зробив гучну заяву
21 липня, 08:47
Ворог починає підтягувати стратегічну авіацію
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
3 серпня, 06:32
Росія хоче залучати трудових мігрантів із Північної Кореї
Поплічник Путіна вигадав, як вирішити проблему кадрового голоду в Росії
1 серпня, 16:38
Наслідки ракетного удару по Сумах
Ракетний удар по Сумах та атака безпілотників на Москву: головне за ніч
30 липня, 07:32
Сі Цзіньпін підтримає мирний план Зеленського? Як Китай змінює риторику щодо війни
Сі Цзіньпін підтримає мирний план Зеленського? Як Китай змінює риторику щодо війни
3 серпня, 17:40
Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання в Джидді як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні
У Саудівській Аравії почалися мирні переговори щодо України
5 серпня, 16:35
У Москві чути вибухи
У Москві знову неспокійно. Росіяни кажуть про атаку безпілотників
9 серпня, 03:42

Соціум

Китай озброює Росію гелікоптерами, прицілами та дронами – розслідування
Китай озброює Росію гелікоптерами, прицілами та дронами – розслідування
На іспанському острові масштабні лісові пожежі: евакуйовано десятки тисяч людей
На іспанському острові масштабні лісові пожежі: евакуйовано десятки тисяч людей
Грузія не впустила колишніх вʼязнів з Херсонщини, вивезених до Росії
Грузія не впустила колишніх вʼязнів з Херсонщини, вивезених до Росії
У Гонконгу помер популярний пес із мемів
У Гонконгу помер популярний пес із мемів
Кадиров видав чергову порцію погроз та здивував зовнішнім виглядом
Кадиров видав чергову порцію погроз та здивував зовнішнім виглядом
Міноборони Росії заявило про атаку безпілотника на Москву
Міноборони Росії заявило про атаку безпілотника на Москву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Економіст Ігор Ліпсіц: Із Росією відбувається приблизно те саме, що трапилося з Кубою
22K
Яблучний Спас-2023: привітання у віршах, картинках та прозі
14K
Втрати України у війні: Міноборони прокоментувало названі США цифри
9578
Міноборони України після удару по Чернігову поширило загадкове повідомлення
7445
Кирило Тимошенко, який зник з Банкової на початку року, отримав повістку до суду
7070
Яблучний Спас: що потрібно нести у церкву та звичаї цього дня

Новини

20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Вчора, 14:45
Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Вчора, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Вчора, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
18 серпня, 07:40

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту