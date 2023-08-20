Китай озброює Росію гелікоптерами, прицілами та дронами – розслідування

Російські фірми, включаючи компанії, які потрапили під санкції отримали десятки тисяч поставок із Китаю

Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості. Про це йдеться в розслідуванні The Telegraph..

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Російські фірми, включаючи компанії, які потрапили під санкції, що займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок із Китаю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Торгівля між Китаєм і Росією цього року має перевищити 200 мільярдів доларів, що є новим рекордом, незважаючи на те, що китайський експорт в інші країни значно впав.

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Відповідно до аналізу Обсерваторії економічної складності, візуалізатора торгових даних, експорт товарів, які потенційно можуть бути використані у військовій сфері, зріс більш ніж утричі на рік – з червня 2022-го до червня цього року.

Згідно з дослідженням організації Molfar Global, за два місяці перед початком війни, компанія з Китаю, під назвою Shantou Honghu Plastics, відправила тисячу дронів до Росії. Ця компанія представляє себе як оптового продавця дитячих іграшок у соціальних мережах та на власному веб-сайті. Дрони були відправлені під назвою «Самсон» російській фірмі, яка також оголошує себе як оптовий постачальник іграшок. Інформаційний ресурс припускає, що ця компанія може бути недостовірною, адже її статутний капітал обмежується 10 тисячами російських рублів.

Через чотири дні після початку війни в Україні, китайська компанія Hems999 поставила два гелікоптери. Інша китайська компанія Tianjin Huarong Aviation передала Росії чотири гелікоптери Airbus з початку війни. Техніка була отримана російською компанією «Уральський гелікоптер», основним замовником якої є Росгвардія.

Згідно з дослідженням, протягом періоду з початку 2022 року до першого кварталу 2023 року, китайські компанії надіслали понад 50 оптичних прицілів російським підприємствам. Ввіз цих продуктів до Росії зріс майже вдвічі у 2022 році порівняно з попереднім роком, досягнувши 2,5 мільйона доларів.

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Найбільша кількість оптичних прицілів, близько 2500, була поставлена компанією Yiwu Wojie Optics Instrument. Одержувачем цих прицілів стала російська фірма CEK, яка раніше постачала схожі товари та прилади нічного бачення до МВС Росії. Хоча в документах зазначено, що це обладнання призначене для полювання, експерти The Telegraph вказують на можливість його використання у військових цілях.

Протягом 2022 року Китай здійснив експорт продукції з титанових сплавів до Росії на суму 18 мільйонів доларів, що майже вдвічі перевищує показники 2021 року. Легкі титанові сплави відіграють важливу роль у виробництві військових літаків та зброї.

За інформацією видання, титанові листи та стрижні були поставлені з Китаю на російське підприємство «Старт», яке займається розробкою зенітно-ракетних комплексів та є частиною державної корпорації «Ростех».

Також, китайські компанії надсилали партії магнієвих сплавів до російської компанії «Туполєв», яка спеціалізується на побудові та обслуговуванні бомбардувальників Ту-95 та Ту-160М. Ці літаки використовувалися для виконання ракетних ударів на територію України.

Крім того, за даними видання, Китай може постачати до Росії сировину через треті країни. Повідомляється, що Пекін і Москва вели секретні переговори з Іраном про постачання перхлорату амонію – ця хімічна сполука використовується для руху балістичних ракет. Якщо ця угода буде укладена, її буде приховано з офіційних торгових реєстрів.

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Раніше повідомлялося, що плани Кремля створити «газовий союз» у Середній Азії, щоб качати більше газу до Китаю, зустріли опір із боку Туркменістану – найбільшого постачальника трубопровідного газу до КНР.