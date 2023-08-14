Китай відкриває один із своїх найкращих курортів для росіян

Поки низка країн не дають віз громадянам Росії, Китай відкриває для них двері на шикарні курорти

Російська авіакомпанія «Аерофлот» отримала дозвід на регулярні рейси до міста Санья, розташованого на південному краю китайського острова Хайнань. Рейси на це відоме курортне місто здійснюватимуться 7 разів на тиждень з Москви та інших міст. Про це пише ресурс Eadaily.

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Зазначимо, що Санья – це один із найпопулярніших морських курортів Китаю. Значна частина розкішних курортних комплексів належить міжнародним готельним мережам. Основна частина готелів сконцентрована вздовж пляжів п'яти мальовничих заток. У Санья часто відбуваються різні міжнародні виставки.

Основу економіки Саньї складає туризм та індустрія розваг, у тому числі діловий туризм. Новими напрямами економіки Саньї є інформаційні технології, офшорна міжнародна торгівля, наукові дослідження, глибоководна інженерія тощо

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Декілька днів тому до Москви прибула перша група туристів з Китаю за варіантом безвізового туристичного обміну. Поки що безвізові поїздки доступні лише у форматі групових турів. Для індивідуальних туристичних та ділових виїздів росіян до Китаю як і раніше потрібні візи. Але росіяни очікуть на запровадження електронних віз. Днями Китай також ввів для російських громадян здачу біометрії, але, начебто для одноразових туристичних віз вона буде непотрібна.

Раніше йшлось про те, що безвізовий режим для туристів між Росією та Китаєм, про який голосно заявляли у Мінекономрозвитку РФ, станом на 1 серпня так і не запрацював, а від російських туристів продовжують вимагати візи.

Про безвізовий обмін туристами між Росією та Китаєм оголосив голова Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков ще 26 липня. За його словами, з 1 серпня заплановано запуск перших групових безвізових поїздок туристів з Іраном та Китаєм, а також початок дії «електронних віз» для подорожей Росією.

Влада двох країн нібито повернулася до розмови про безвізові групові туристичні поїздки, коли в лютому у якості було введено можливість подорожувати до Росії для організованих груп туристів з Китаю. Мінекономрозвитку РФ навіть зробило запит на список офіційних китайських туроператорів, які планують робити групові тури у межах угоди, щоб передати її прикордонній службі та ФСБ, щоправда, і цей проект наповну і не запрацював.

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До слова, ще у червні йшлось про те, що Китай і Росія найближчим часом запустять безвізовий туристичний режим.