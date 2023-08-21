На що Сі Цзіньпін хоче перетворити БРІКС. Financial Times розкрила план Китаю

Китай закликає колег по БРІКС до радикальних змін у політиці об'єднання

На тлі майбутнього саміту між членами БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa – «Главком») назріли розбіжності, пише Financial Times. Пекін хоче перетворити блок на політичну силу, що зможе кинути виклик Заходу. Проте не всі члени групи із цим згодні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Китай збирається закликати блок економік БРІКС до того, щоб той став повноцінним суперником «Великої сімки» (неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США). Цього тижня лідери країн, що входять до нього, зберуться на саміт, щоб обговорити найбільше розширення групи більш ніж за десятиліття.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса запросив лідерів та керівників урядів понад 60 держав на саміт, який пройде в Йоганнесбурзі з 22 по 24 серпня. За словами кількох чиновників, поінформованих про перебіг переговорів, очікується, що на цій зустрічі деякі країни можуть отримати запрошення вступити до блоку, до якого зараз входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак напередодні саміту між Нью-Делі та Пекіном виникли розбіжності через можливе розширення. Причиною політичних суперечок між ними стало питання про те, чи блок БРІКС повинен залишатися нейтральним клубом, покликаним просувати економічні інтереси країн, що розвиваються, або ж має стати політичною силою, здатною відкрито кинути виклик Заходу. Про це розповіли чиновники, поінформовані про позиції Індії та Китаю. Як повідомили представники ПАР, наразі зацікавленість у вступі до блоку висловили 23 держави.

«Якщо ми розширимо БРІКС до такої міри, щоб на нього припадала така ж частка світового ВВП, як і на країни «Великої сімки», тоді наш колективний голос у світових справах стане вагомішим», – сказав один китайський чиновник, який попросив не називати його ім'я.

Міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор заявила у серпні, що «вкрай неправильно» розглядати потенційне розширення БРІКС як крок, спрямований проти Заходу. Проте західні столиці, швидше за все, розцінять можливий вступ Ірану, Білорусії та Венесуели до блоку як кроку на підтримку Росії та Китаю.

Аргентина, Саудівська Аравія та Індонезія претендують на те, щоб поповнити ряди блоку вперше з того часу, як у 2010 році ПАР отримала запрошення приєднатися до групи БРІКС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент Володимир Путін не приїде особисто на зустріч із лідерами БРІКС в Йоганнесбурзі. Це позбавить Преторію необхідності виконати свої зобов'язання і заарештувати російського лідера у зв'язку з тим, що Міжнародний кримінальний суд визнав його винним у розв'язанні війни в Україні.

Швидше за все, Путін візьме участь у саміті через відеозв'язок. Як повідомили у Кремлі, 17 серпня він обговорив із президентом Ірану Ібрахімом Раїсі заявку Тегерана на вступ до БРІКСу.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Сі Цзіньпін вирушить до Йоганнесбурга у понеділок, 21 серпня, для участі у саміті та інших дискусіях із лідерами африканських країн. Це одна з небагатьох поїздок китайського лідера за кордон. Раніше цього року Сі виїжджав за кордон лише одного разу – у березні він відвідав Росію.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва нещодавно висловився за прийняття до членів БРІКС таких своїх сусідів, як Аргентина і Венесуела, а також Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

За словами одного високопоставленого бразильського дипломата, його країна хоче чітких умов та правил розширення блоку. Однією з вимог для потенційних членів може стати приєднання до Нового банку розвитку – організації, що базується в Шанхаї, яку заснували країни БРІКС. Саудівська Аравія вже веде переговори, щоб стати дев'ятим членом цього міжнародного банку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Важливо, щоб було сформульовано критерії для прийому нових членів», – зазначив дипломат. Вкрай малоймовірно, що всі 23 держави приєднаються до блоку одночасно, але «їм потрібно розуміти, чому було ухвалено те чи інше рішення, щоб, якщо надалі буде розширення, кандидати знали, які питання є пріоритетними».

Чиновники, які проводили переговори напередодні саміту, заявили, що критерії прийому нових членів мають бути узгоджені лідерами БРІКС.

За їхніми словами, питання про єдину валюту не включено до порядку денного, хоча серед членів блоку зростає невдоволення пануванням долара. За словами обізнаних джерел, замість активнішого просування дедоларизації учасники саміту зосередяться на досягненні домовленостей про те, що члени БРІКС мають прагнути до здійснення торгових операцій одна з одною у своїх місцевих валютах.