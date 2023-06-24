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«Із технічних причин»: у Москві та Санкт-Петербурзі закриваються магазини зброї

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Із технічних причин»: у Москві та Санкт-Петербурзі закриваються магазини зброї
Магазини зброї у Петербурзі та столиці закрилися на два дні
фото з відкритих джерел

Телефони у торгових точках не відповідають, а в офіційних групах у соцмережах з'явилися відповідні оголошення

У Санкт-Петербурзі та Москві закриваються багато магазинів, що продають зброю. 24 червня телефони у торгових точках не відповідають, а в офіційних групах у соцмережах з'явилися відповідні оголошення, пишуть російські ЗМІ.

«24.06.2023 та 25.06.2023 наш роздрібний магазин закритий з технічних причин», – ідеться в офіційній спільноті магазину «Лінія вогню», що на Васильєвському острові в Петербурзі.

Магазини «Світ полювання» у Петербурзі та у столиці також закрилися на два дні. В інших містах точки працюють за зміненим графіком, де обмежена видача зброї та боєприпасів, наприклад в Омську, Ульяновську, Краснодарі, Волгограді і так далі.

Магазин «Збройовий двір» підтвердив факт закриття відділу зброї за розпорядженням Росгвардії.

Раніше мер Москви Сергій Собянін оголосив понеділок 26 червня вихідним днем. Очільник російської столиці заявив, що це пов'язано із складною ситуацією.

Також ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що разом із своїми військами ввечері 24 червня перебуває у Московській області.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Федеральна служба безпеки Росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер». 

Як відомо, нині місто майже ізолювали поліцейські та військові сили. Майже зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «Дон» (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Усі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах із траси виставлено озброєні блокпости – Москва готується до облоги: розвідка повідомила, що відбувається у столиці Росії.

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