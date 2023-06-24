Колона ПВК «Вагнер» прямує на Москву (фото, відео)

Влада Липецької області закликала мешканців регіону з метою безпеки без потреби не виходити з дому

Військова техніка вже неподалік столиці країни-агресорки

ПВК «Вагнер» уже рухається територією Липецької області Росії у напрямку столиці країни-агресорки Москви. Про це заявив губернатор регіону Ігор Артамонов.

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Правоохоронні органи та влада «вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки населення». Водночас очільник області закликав місцевих жителів не покидати домівки й утриматися від поїздок на будь-якому транспорті.

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Перед цим у мережі почали з'являтися фотографії та відео військової колони, як стверджується, неподалік міста Єлець Липецької області. Видання «Агентство» пише, що від місця зйомки відео до Москви – приблизно 350 км по прямій.

Зауважимо, автобусне сполучення Липецької області з Москвою та Тулою тимчасово обмежене. Раніше повідомлялося про скасування всіх рейсів із Липецька до Воронезької області, де «вагнерівці» вже захопили військові об'єкти.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Федеральна служба безпеки Росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

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Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Як відомо, нині місто майже ізолювали поліцейські та військові сили. Майже зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «Дон» (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Усі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах із траси виставлено озброєні блокпости – Москва готується до облоги: розвідка повідомила, що відбувається у столиці Росії.