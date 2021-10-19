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    Ізраїль: нещеплений тренер заразив 90 дітей

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    Коронавірусом заразилися 37 учнів інструктора, які, в свою чергу, передали інфекцію по ланцюжку своїм друзям і близьким - Ізраїль: нещеплений тренер заразив 90 дітей
    Коронавірусом заразилися 37 учнів інструктора, які, в свою чергу, передали інфекцію по ланцюжку своїм друзям і близьким
    фото: Аді Ісраель

    Невакцинований чоловік продовжив давати уроки дітям, навіть коли захворів

    Нещеплений тренер капоейри, що працює на півночі Ізраїлю, захворів на коронавірус і заразив щонайменше 90 своїх учнів та їх близьких. Про це сьогодні повідомила Служба новин телеканалу «12Кешет»з посиланням на джерела у міністерстві охорони здоров'я країни.

    У публікації зазначається, що чоловік навчав капоейрі – бразильському національному бойовому мистецтву, що поєднує в собі елементи акробатики, гри і танцю, – десятки дітей. Деякий час тому він відчув себе погано і пройшов тест на коронавірус. Хоча результат аналізу виявився позитивним, інструктор нікому про це не повідомим, продовжив ходити на роботу і давати уроки, які передбачають близький контакт з учнями.

    В результаті коронавірусом заразилися 37 учнів інструктора, які, в свою чергу, передали інфекцію по ланцюжку своїм друзям і близьким. Всього на даний час виявлено 90 носіїв вірусу, які отримали його від інструктора капоейри.

    Про заходи впливу до інструктора поки повідомлень немає.

    До слова, Ізраїль кличе медиків з України та інших держав: стартує програма прискореного переїзду. Очікується, що в рамках програми можуть прибути до 3000 репатріантів, в основному з країн СНД, а також із США, Канади, Франції та Аргентини.

    Наразі Ізраїль очікує вже на п'яту хвилю пандемії. Провідні лікарі назвали тих, хто в цьому винен.

    Нагадаємо, з 24 вересня лікарні Ізраїлю отримали право призначати коктейль з антитіл під назвою «Regeneron» для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.

    Тим часом станом на середину жовтня Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19.

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    Теги: Ізраїль діти хвороби вакцинація тренер коронавірус
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    Ізраїль: нещеплений тренер заразив 90 дітей