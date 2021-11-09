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    Ізраїль закупить таблетки Pfizer від Covid-19

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    90 країн світу зацікавилися таблетками від коронавірусу - Ізраїль закупить таблетки Pfizer від Covid-19
    90 країн світу зацікавилися таблетками від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Препарат вважають ще одним важливим інструментом у боротьбі з пандемією

    Ізраїль планує закупити нові таблетки Pfizer від коронавірусу. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт. Про це повідомляє Times of Israel.

    Беннетт заявив, що Ізраїль розглядає можливість покупки нових противірусних таблеток Pfizer Covid-19/ Він попросив чиновників охорони здоров'я ретельно вивчити питання про ліки для Ізраїлю.

    «Якщо препарат буде схвалений для використання, він стане ще одним важливим інструментом у боротьбі з пандемією, разом з вакцинами для всіх і доступними тестами для всіх в будь-який час», – сказав він.

    Чиновники Міністерства охорони здоров'я заявили, що незабаром встановлять контакт з Pfizer, щоб почати переговори про покупку таблеток.

    Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш повідомив, що рішення буде прийнято після того, як будуть опубліковані повні результати випробувань і припустив, що хороші відносини компанії та Ізраїлю допоможуть країні швидко отримати ліки.

    «Хороші відносини Ізраїлю з Pfizer допоможуть нам швидко доставити ліки», – сказав він.

    Pfizer заявив, що вже веде активні обговорення про постачання цих ліків із 90 країнами.

    Нагадаємо, компанія Pfizer завершила випробування експериментальних пігулок від Covid-19 у США раніше, ніж очікувалося. Результати тестування виявилися успішними.

    Також в Україні розпочали клінічні випробування таблеток Pfizer і Merck від Covid-19. Останні тестуватимуть на базі студентської лікарні в Харкові.

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    Теги: Ізраїль ліки коронавірус
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    Ізраїль закупить таблетки Pfizer від Covid-19