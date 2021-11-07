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    В Ізраїлі 92% тяжкохворих не вакцинувалися від Covid-19

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    Переважна більшість важких випадків перебігу хвороби припадає на невакцинованих ізраїльтян - В Ізраїлі 92% тяжкохворих не вакцинувалися від Covid-19
    Переважна більшість важких випадків перебігу хвороби припадає на невакцинованих ізраїльтян
    фото з відкритих джерел

    Більшість пацієнтів у віці до 60 років не отримували щеплень

    Зі 127 хворих у важкому стані лише два вакцинованих у віці до 60 років – одному близько 40 років, іншому трохи за 50. При цьому 92% тяжкохворих у віці до 60 років не отримали щеплень. Такі дані опублікував МОЗ Ізраїлю.

    За останню добу офіційно підтверджено 194 нових випадки зараження, а з півночі – ще 69. Такі дані публікує МОЗ в оновленому зведенні на 7 листопада.

    У МОЗ країни пояснюють, що зазвичай по неділях показник добових заражень знаходиться на низькому рівні через відносно невелике число проведених аналізів. Так, 31 жовтня повідомлялося про 322 випадки зараження, а 24 Жовтня – про 324, що стало найнижчим значенням з 10 липня 2021 року.

    За останні 24 години в Ізраїлі було оброблено понад 30 тис. аналізів на коронавірус, тоді як 5 листопада цей показник становив понад 73 тис; 4 листопада – 86 тис; 3 листопада – 82 тис.; 2 листопада – 95 тис; 1 листопада – понад 74 тис.

    На даний часув медичних центрах країни проходять лікування 335 пацієнтів . У важкому стані госпіталізовано 178 хворих . Пацієнтів у критичному стані – 127. До апаратів ШВЛ підключені 111 хворих.

    До ранку 7 листопада першу дозу вакцини отримали понад 6 млн осіб, другу – понад 5 млн, третю – майже 4 млн.

    У червоній зоні – чотири населених пункти (Бейт-Шеан, Шевет, Тальмон, Мево - Херон); у помаранчевій – п’ять, у жовтій – 31, у зеленій –240.

    Раніше група ізраїльських фахівців з експертної групи МОЗ з боротьби з епідемією збиралася на нараду, щоб схвалити в Ізраїлі щеплення дітей віком 5-11 вакциною Pfizer.

    За останіми даними в Ізраїлі повністю вакциновано 61,34 % населення. У країні схвалено для використання вакцини Moderna та Pfizer/BioNTech. За минулу добу в Ізраїлі від коронавірусу померла одна людина.

    Раніше стало відомо, що Ізраїль відкриває кордони для туристів. Для в'їзду в країну потрібно бути щепленим або перенести коронавірусну інфекцію.

    Нагадаємо, з 24 вересня лікарні Ізраїлю отримали право призначати коктейль з антитіл під назвою Regeneron для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.

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    Теги: здоров'я Ізраїль вакцинація коронавірус
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    В Ізраїлі 92% тяжкохворих не вакцинувалися від Covid-19