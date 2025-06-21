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Ізраїль відтермінував створення Іраном ядерної бомби на кілька років 

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ізраїль відтермінував створення Іраном ядерної бомби на кілька років 
Саар: Ми вже відтермінували можливість отримання Іраном ядерної бомби щонайменше на два-три роки, але ми не зупинимося

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар назвав результати нещодавньої операції Армії оборони «вельми істотними» 

Ізраїльські удари по Ірану відтермінували можливість створення ядерної зброї щонайменше на кілька років. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар в інтерв’ю німецькій газеті Bild, повідомляє «Главком».

За словами Саара, результати нещодавньої операції Армії оборони Ізраїлю були «вельми істотними».

«Ми вже відтермінували можливість отримання Іраном ядерної бомби щонайменше на два-три роки. Але ми не зупинимося – зробимо все можливе, аби ліквідувати цю загрозу», – наголосив міністр.

Він також зазначив, що Ізраїль наразі не ставить перед собою мету змінити політичний режим в Ірані. Натомість, за словами Саара, є три основні завдання: знищення ядерної програми, ракетної програми та проведення ліквідацій.

На запитання, чи входить до потенційних цілей і вище керівництво Ірану, зокрема верховний лідер аятолла Алі Хаменеї, міністр відповів ухильно: «Ми ніколи не повідомляємо наперед, що плануємо робити».

Крім того, Саар висловив скепсис щодо можливості дипломатичного врегулювання з Іраном, наголосивши, що попередні зусилля зазнали краху.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не впевнений у можливості зупинити ізраїльські удари по Ірану, щоб задовільнити умови Тегерана щодо ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви Трампа у відповідь на запитання журналістів.

«Зараз, я думаю, дуже важко зробити такий запит. Якщо хтось перемагає, це трохи складніше, ніж коли хтось програє. Але ми готові, відкриті до цього і вже ведемо розмови з Іраном. Подивимось, що з цього вийде», – зазначив американський лідер.

Нагадаємо, Іран відмовляється повертатися до переговорів зі США щодо ядерної програми доти, доки Ізраїль продовжує завдавати ударів по його об’єктах. Про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі, повідомляє Financial Times.

У такий спосіб Тегеран відповів на ініціативу Франції, Німеччини та Великої Британії, які висловили готовність відновити дипломатичні перемовини щодо іранської ядерної програми за участю США.

«Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресію буде припинено, а агресор – притягнутий до відповідальності за скоєні злочини», – наголосив Аракчі.

Тим часом, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має щонайбільше два тижні, аби погодитися на умови нової ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його коментар в ефірі Fox News.

Теги: МЗС Ізраїль Іран

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