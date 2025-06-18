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Ізраїль заявляє про удари по ядерних та військових об'єктах

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ізраїль заявляє про удари по ядерних та військових об'єктах
Влада Ірану наразі не підтвердила фактів цих атак
фото: скріншот з відео

Ізраїль заявив про потужний удар по ядерних та військових об'єктах Ірану в Тегерані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що в ніч на 18 червня завдала авіаударів по ключових військових та ядерних об'єктах Ірану в районі Тегерана. За даними ЦАХАЛ, у операції брали участь понад 50 винищувачів Повітряних сил, які діяли на основі точних розвідданих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ повідомив, що було завдано авіаудар по «майданчику з виробництва центрифуг та кілька об'єктів з виробництва зброї». Серед атакованих цілей, за заявою ізраїльських військових, був об'єкт із виробництва центрифуг, «що мало дати змогу іранському режиму розширити масштаби і темпи збагачення урану з метою розроблення ядерної зброї».

Крім того, було атаковано об'єкти, що виробляють сировину та компоненти для складання ракет класу «земля-земля», які, за твердженням ЦАХАЛ, Іран використовував та продовжує використовувати проти Ізраїлю. Також під удар потрапили підприємства з виробництва систем і компонентів для ракет класу «земля-повітря», призначених для ураження літаків.

Агентство Associated Press повідомило, що близько 5:00 ранку в Тегерані було чути сильний вибух, якому передували інші вибухи в передсвітанковій темряві. Один з ударів, імовірно, був спрямований на східний район Тегерана Хакімія, де розташована академія воєнізованої Революційної гвардії.

Влада Ірану наразі не підтвердила фактів цих атак. За даними Guardian, яка не змогла незалежно перевірити заяви Ізраїлю, іранський уряд не визнав нападів. При цьому зазначається, що подібні атаки стають дедалі частішими з початком ізраїльської авіаударної кампанії в п'ятницю.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня Ізраїль відповів Ірану на атаку та завдав ударів по Тегерану - там пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Time.

Повідомляється, що ізраїльські військові випустили попередження про евакуацію для жителів 18-го округу Тегерана, одного з бідніших районів іранської столиці, який знаходиться на південь від міжнародного аеропорту Мехрабад та використовується внутрішніми авіалініями та іранськими ВПС.

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Теги: Ізраїль Іран

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