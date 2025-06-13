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МАГАТЕ повідомило, чи постраждали ядерні об'єкти Ірану внаслідок атак Ізраїля

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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МАГАТЕ повідомило, чи постраждали ядерні об'єкти Ірану внаслідок атак Ізраїля
Ізраїль завдав точкових ударів по всьому Ірану
фото: Shutterstock

За даними МАГАТЕ, об’єкти, розташовані у Фордо, Ісфахані та Бушері, залишилися неушкодженими

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке здійснює контроль за ядерною програмою ООН, повідомило, що ізраїльські удари не завдали шкоди трьом ядерним об'єктам в Ірані. Про це інформує «Главком» з посиланням на CNN.

За даними МАГАТЕ, об’єкти, розташовані у Фордо, Ісфахані та Бушері, залишилися неушкодженими. У відомстві також зазначили, що генеральний директор Рафаель Гроссі підтримував контакт з іранськими посадовцями з цього приводу.

Зокрема, повідомляється, що найбільший ядерний об'єкт країни, Натанз, був атакований. Водночас у МАГАТЕ запевнили, що підвищення рівня радіації не фіксується.

Дим, що піднімається з боку ядерного об'єкта Натанз у центральному Ірані
Дим, що піднімається з боку ядерного об'єкта Натанз у центральному Ірані
фото: соцмережі

CNN пише, що Фордо та Натанз – це підземні споруди. Фордо розташований приблизно за 20 миль на північний схід від міста Кум, тоді як Натанз – приблизно за 150 миль на південь від столиці Тегерана. Іран роками зміцнював свої ядерні структури для захисту від загрози військових ударів, що ускладнить їх повне знищення, повідомили військові експерти.

За словами експертів, у спорудах використовується спеціалізований затверділий бетон, а деякі підземні майданчики з'єднані з тунелями з поворотами на 90 градусів, що додає ще один рівень складності.

Як повідомляв «Главком», в ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала широкомасштабну операцію, у рамках якої ВПС завдають ударів по військових цілях та об'єктах ядерної програми Ірану. Влада Ізраїлю заявила, що операція націлена на запобігання загрозі існуванню єврейської держави.

 Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану. На найважливішому об'єкті ядерної програми Ірану в Натанзі о 04.15 (4.45 за Києвом) за місцевим часом сталося два вибухи. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтверджував, що однією з цілей операції проти Ірану став ядерний об'єкт у Натанзі. Також цілями стали іранські фізики-ядерники, заявив він. Початок операції Нетаньягу пояснює наявністю Ірану збагаченого урану, достатнього для виробництва 9 бомб.

До слова, керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари піде найближчим часом і може включати запуск сотень балістичних ракет.

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Теги: Ізраїль Іран МАГАТЕ

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