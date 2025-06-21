Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп сумнівається, що зміг би змусити Ізраїль припинити удари по Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп сумнівається, що зміг би змусити Ізраїль припинити удари по Ірану
Трамп: Зараз, я думаю, дуже важко зробити такий запит. Якщо хтось перемагає, це трохи складніше, ніж коли хтось програє
фото: The White house/Facebook

Трамп: «Якщо хтось перемагає, це трохи складніше, ніж коли хтось програє. Але ми готові, відкриті до цього і вже ведемо розмови з Іраном»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не впевнений у можливості зупинити ізраїльські удари по Ірану, щоб задовільнити умови Тегерана щодо ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви Трампа у відповідь на запитання журналістів.

«Зараз, я думаю, дуже важко зробити такий запит. Якщо хтось перемагає, це трохи складніше, ніж коли хтось програє. Але ми готові, відкриті до цього і вже ведемо розмови з Іраном. Подивимось, що з цього вийде», – зазначив американський лідер.

Трамп також висловив думку, що Іран перебував «у тижнях або місяцях від отримання ядерної зброї».

Окрім цього, президент США прокоментував участь європейських держав у дипломатичному процесі з Іраном. За його словами, Іран не має наміру вести діалог з європейськими країнами, оскільки не вважає їх ефективними посередниками.

«Іран не хоче розмовляти з Європою. Європа не зможе допомогти в цьому», – наголосив Трамп.

Раніше ми писали, що Іран відмовляється повертатися до переговорів зі США щодо ядерної програми доти, доки Ізраїль продовжує завдавати ударів по його об’єктах. Про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі, повідомляє Financial Times.

У такий спосіб Тегеран відповів на ініціативу Франції, Німеччини та Великої Британії, які висловили готовність відновити дипломатичні перемовини щодо іранської ядерної програми за участю США.

«Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресію буде припинено, а агресор – притягнутий до відповідальності за скоєні злочини», – наголосив Аракчі.

Тим часом, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має щонайбільше два тижні, аби погодитися на умови нової ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його коментар в ефірі Fox News.

До слова, начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еяль Замір заявив, що країна повинна бути готовою до тривалої кампанії проти Ірану задля нейтралізації серйозної загрози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

За словами Заміра, Іран протягом багатьох років послідовно реалізовував план знищення Ізраїлю, і нині ситуація дійшла до критичної точки – коли технічні можливості перетворилися на реальну оперативну загрозу.

«Ми почали кампанію, коли Іран уже мав близько 2500 ракет класу «земля-земля», і темпи виробництва були настільки високими, що протягом двох років їхня кількість могла зрости до 8000», – зазначив він.

Теги: Ізраїль Європа Дональд Трамп Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран розкрив плани щодо ядерної зброї
Іран зробив заяву щодо ядерної зброї
Вчора, 20:06
Іран готується до використання ядерної зброї
Іран зробить ядерну бомбу, якщо США вступлять у війну або загине Хаменеї – NYT
Вчора, 08:46
Трамп не посилить санкції проти РФ
Трамп відмовився посилювати санкції проти РФ
18 червня, 02:29
Супутниковий знімок демонструє значні пошкодження будівель на іранському ракетному об'єкті в Керманшаху
Наскільки близько Іран був до створення ядерної зброї? Дані розвідки США
17 червня, 15:38
Зеленський: Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку
Зеленський розкритикував Трампа за слова про війну
7 червня, 10:27
Тема війни в Україні, ймовірно, отримає менше уваги в оновлених брифінгах
У США розвідбрифінги для Трампа хочуть подавати у стилі Fox News
2 червня, 05:48
Болтон: Він дбає про власну репутацію
Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну – ексрадник Білого дому
31 травня, 05:21
Трамп подякував Маску за роботу
Трамп вручив Маску «золотий ключ» від Білого дому
30 травня, 22:14
Адміністрація Дональда Трампа занепокоєна, що голова уряду Ізраїлю може діяти навіть без схвалення президента, сказав медіа представник США
Ізраїль готується швидко вдарити по ядерних обʼєктах Ірану: названо умову
22 травня, 10:37

Політика

Трамп сумнівається, що зміг би змусити Ізраїль припинити удари по Ірану
Трамп сумнівається, що зміг би змусити Ізраїль припинити удари по Ірану
Трамп поставив Ірану дедлайн щодо ядерної угоди, але у Тегерана є умова
Трамп поставив Ірану дедлайн щодо ядерної угоди, але у Тегерана є умова
Росія та Україна мають невеликий прогрес у мирному процесі – Трамп
Росія та Україна мають невеликий прогрес у мирному процесі – Трамп
Іран зробив заяву щодо ядерної зброї
Іран зробив заяву щодо ядерної зброї
Путін нафантазував «брудну бомбу» і взявся погрожувати Україні
Путін нафантазував «брудну бомбу» і взявся погрожувати Україні
«Де ступає нога російського солдата, то – наше». Путін зробив нові заяви про Україну
«Де ступає нога російського солдата, то – наше». Путін зробив нові заяви про Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
83K
Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем
40K
МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС
20K
Російський олігарх закликав «послати куди подалі керівництво МОК»
14K
Де сховані гроші, вилучені вісім місяців тому у Крупи? Відповідь прокуратури

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua