Трамп сумнівається, що зміг би змусити Ізраїль припинити удари по Ірану

Трамп: Зараз, я думаю, дуже важко зробити такий запит. Якщо хтось перемагає, це трохи складніше, ніж коли хтось програє

Трамп: «Якщо хтось перемагає, це трохи складніше, ніж коли хтось програє. Але ми готові, відкриті до цього і вже ведемо розмови з Іраном»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не впевнений у можливості зупинити ізраїльські удари по Ірану, щоб задовільнити умови Тегерана щодо ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви Трампа у відповідь на запитання журналістів.

«Зараз, я думаю, дуже важко зробити такий запит. Якщо хтось перемагає, це трохи складніше, ніж коли хтось програє. Але ми готові, відкриті до цього і вже ведемо розмови з Іраном. Подивимось, що з цього вийде», – зазначив американський лідер.

Трамп також висловив думку, що Іран перебував «у тижнях або місяцях від отримання ядерної зброї».

Окрім цього, президент США прокоментував участь європейських держав у дипломатичному процесі з Іраном. За його словами, Іран не має наміру вести діалог з європейськими країнами, оскільки не вважає їх ефективними посередниками.

«Іран не хоче розмовляти з Європою. Європа не зможе допомогти в цьому», – наголосив Трамп.

Раніше ми писали, що Іран відмовляється повертатися до переговорів зі США щодо ядерної програми доти, доки Ізраїль продовжує завдавати ударів по його об’єктах. Про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі, повідомляє Financial Times.

У такий спосіб Тегеран відповів на ініціативу Франції, Німеччини та Великої Британії, які висловили готовність відновити дипломатичні перемовини щодо іранської ядерної програми за участю США.

«Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресію буде припинено, а агресор – притягнутий до відповідальності за скоєні злочини», – наголосив Аракчі.

Тим часом, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має щонайбільше два тижні, аби погодитися на умови нової ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його коментар в ефірі Fox News.

До слова, начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еяль Замір заявив, що країна повинна бути готовою до тривалої кампанії проти Ірану задля нейтралізації серйозної загрози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

За словами Заміра, Іран протягом багатьох років послідовно реалізовував план знищення Ізраїлю, і нині ситуація дійшла до критичної точки – коли технічні можливості перетворилися на реальну оперативну загрозу.

«Ми почали кампанію, коли Іран уже мав близько 2500 ракет класу «земля-земля», і темпи виробництва були настільки високими, що протягом двох років їхня кількість могла зрости до 8000», – зазначив він.