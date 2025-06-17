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Сибіга пояснив, навіщо Путін вдарив по Києву під час саміту G7

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сибіга пояснив, навіщо Путін вдарив по Києву під час саміту G7
Російські війська здійснили масований обстріл столиці
фото: glavcom.ua

Глава МЗС про російський обстріл: «Путін робить це навмисно, якраз під час саміту G7»

Російський диктатор Володимир Путін спеціально масовано атакував Україну, щоб показати лідерів G7 слабкими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Як наголосив міністр, цієї ночі Росія завдала масованого і жорстокого удару по Україні. Особливо жорстоких атак зазнав Київ.

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Руйнування у столиці після ворожої атаки
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

«Путін робить це навмисно, якраз під час саміту G7. Він посилає сигнал повної неповаги Сполученим Штатам та іншим партнерам, які закликали припинити вбивства. Росія не лише відкидає припинення вогню або зустріч лідерів для пошуку рішень і припинення війни. Вона цинічно завдає удару по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення», – каже він.

За словами глави МЗС, лише рішучі кроки та реальний тиск на Москву можуть довести зворотне.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 15 людей, повідомлялося про майже сотню постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні ракети.

До слова, після нічних обстрілів Києва, що призвели до значних руйнувань та постраждалих, у столиці розгорнуто оперативні штаби для надання допомоги мешканцям, чиї будинки були пошкоджені. Штаби працюють у кількох районах міста.

Також в Одесі внаслідок російської ранкової атаки є одна загибла, постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

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Теги: МЗС путін Велика сімка обстріл Андрій Сибіга

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