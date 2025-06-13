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Ізраїль завдав авіаударів по Ірану: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ізраїль завдав авіаударів по Ірану: головне за ніч
Головні новини ночі проти 13 червня
фото ілюстративне

За даними ЗМІ, Іран готується завдати масштабного ракетного удару по Ізраїлю

Ізраїль завдав авіаударів по Ірану, Суд визнав, що Трамп перевищив повноваження, ввівши війська до Каліфорнії, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню у секторі Гази, Трамп заявив, що хоче дипломатичного врегулювання з Іраном.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 13 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Ізраїльські авіаудари по території Ірану

Ізраїль завдав удару авіацією по території Ірану. Згодом Ізраїльська армія підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану.

«Армія готується до операції, яка може тривати щонайменше кілька днів. Очікуються інтенсивні обстріли з боку Ірану. Після завершення операції ядерної загрози більше не буде», – заява ЦАХАЛ.

Для жителів Ізраїлю скасовано навчання, роботу підприємств і збори. За повідомленнями іранських ЗМІ, Іран також закрив свій повітряний простір, піднявши в повітря винищувачі одразу після запуску ізраїльських ракет.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац оголосив надзвичайний стан в тилу по всій країні. У зв'язку з попереджувальним ударом держави Ізраїль по Ірану очікується ракетна і безпілотна атака на Ізраїль і його цивільне населення найближчим часом.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у спеціальному відеозверненні заявив, що мета операції – вивести з ладу ядерну інфраструктуру Ірану, заводи з виробництва балістичних ракет та військовий потенціал Ірану.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не причетні до ударів Ізраїлю по Ірану. Раніше державний департамент США у соцмережах оприлюднив попередження для американських громадян через посилення регіональної напруги.

Агентство Tasnim підтверджує загибель командувача КВІР Хосейна Саламі, а також 2 фізиків-ядерників унаслідок удару Ізраїлю по Тегерану.

Заява Трампа про Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається «прихильним до дипломатичного вирішення іранського ядерного питання». 

«Ми залишаємося прихильними до дипломатичного вирішення іранського ядерного питання! Усій моїй адміністрації доручено вести переговори з Іраном. Вони могли б стати великою країною, але спочатку повинні повністю відмовитися від сподівань отримати ядерну зброю», – написав він.

Суд визнав, що Трамп перевищив повноваження, ввівши війська до Каліфорнії

Окружний суд США Північного округу Каліфорнії визнав, що президент США Дональд Трамп перевищив свої повноваження, коли наказав ввести війська до Каліфорнії через протести. 

«Трамп наказав, щоб підрозділи Національної гвардії Каліфорнії були федералізовані, і, таким чином, узяв на себе контроль над цими силами. На цьому ранньому етапі провадження суд повинен визначити, чи дотримався президент встановленої Конгресом процедури для таких дій.

Він цього не зробив. Його дії були незаконними – як за межами його законних повноважень, так і в порушення Десятої поправки до Конституції США. Таким чином, він має негайно повернути контроль над Національною гвардією Каліфорнії губернатору штату», – йдеться в рішенні суду.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню у секторі Гази

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй переважною більшістю голосів вимагала негайного, безумовного та постійного припинення вогню у війні в Газі та доступу до допомоги. 

Генеральна Асамблея, що складається з 193 членів, ухвалила резолюцію, яка також вимагає звільнення заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, повернення палестинських в'язнів, яких утримує Ізраїль, та повного виведення ізраїльських військ з Гази.

За відповідну резолюцію проголосували 149 країн-учасниць Генасамблеї ООН, 19 країн утрималися, США, Ізраїль і ще 10 країн проголосували проти. 

Теги: міністр переговори звільнення населення повітря ХАМАС Беньямін Нетаньягу президент навчання надзвичайний стан Дональд Трамп армія Ізраїль Марко Рубіо

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