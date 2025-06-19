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Ізраїль заявив, що атакував у Ірані об'єкти з розробки ядерної зброї

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ізраїль заявив, що атакував у Ірані об'єкти з розробки ядерної зброї
У заяві ЦАХАЛу йдеться: Іран продовжує збагачувати уран на рівнях, що значно перевищують норми, допустимі для цивільного використання
фото з відкритих джерел

За даними ізраїльських військових, до операції були залучені 60 винищувачів.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про завершення чергової хвилі ударів по території Ірану. Внаслідок масштабної повітряної операції ізраїльські ВПС уразили понад 20 військових об’єктів у столиці країни – Тегерані. Про це інформує «Главком» із посиланням на офіційний Telegram-канал ЦАХАЛу.

За даними ізраїльських військових, до операції були залучені 60 винищувачів. Ударів зазнали об'єкти, які пов’язані з розробкою ядерної зброї, виробництвом озброєння, центрифуг, а також дослідницькі й наукові установи, залучені до реалізації ядерної програми Ірану.

«Іран продовжує збагачувати уран на рівнях, що значно перевищують норми, допустимі для цивільного використання. Останніми роками режим розмістив ключові виробничі потужності в різних районах країни, намагаючись забезпечити стабільну роботу своєї ядерної індустрії», – йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Також повідомляється, що серед уражених об’єктів були підприємства, пов’язані з виготовленням ракет і засобів протиповітряної оборони, а також компоненти, які використовуються для запуску іранських ракет по території Ізраїлю.

У ЦАХАЛ наголосили, що армія продовжить цілеспрямовані дії, спрямовані на послаблення ракетної та ядерної програм Ірану, щоб гарантувати безпеку мирних жителів Ізраїлю.

Раніше ми писали, що Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Теги: Іран озброєння армія Ізраїль

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