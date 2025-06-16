Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за роки великої війни – WSJ

Єрусалим, під час планування операції проти Ірану, орієнтувався на досвід російсько-української війни

Протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначають журналісти, неможливість забезпечити перевагу в небі є однією з причин, через яку російські війська загрузли в позиційній війні, зазнаючи величезних втрат.

«У випадку війни між Росією та Україною ми бачимо, що відбувається, коли жодна зі сторін не може досягти переваги в повітрі: тупикова ситуація і перехід до війни на виснаження. У випадку війни між Ізраїлем та Іраном це дає їм необмежену свободу завдавати ударів там, де вони мають перевагу в повітрі над окремими районами Ірану» – каже генерал-лейтенант військово-повітряних сил США у відставці Девід Дептула.

Зазначається, що Ізраїль здійснив перші авіаудари за допомогою літаків-невидимок п'ятого покоління F-35. Тепер, коли більшу частину іранської протиповітряної оборони пригнічено, у бій вступають старіші бойові літаки, такі як F-15 і F-16. Ізраїль також почав скидати керовані бомби Jdam і Spice ближньої дії, які дешевші і набагато доступніші, ніж ракети.

WSJ зазначає, що Єрусалим, під час планування операції проти Ірану, орієнтувався на досвід російсько-української війни. «Однак, на думку військових чиновників і аналітиків, найочевидніший урок наразі полягає в тому, що ізраїльські ВПС за своєю суттю більш здібні, ніж російські, тоді як Україна набагато краща за Іран у плані оборони», – йдеться в матеріалі.

Британський маршал авіації у відставці Едвард Стрінгер вважає, що складна підготовка та інновації ізраїльських військово-повітряних сил у поєднанні з їхньою інтеграцією в розвідувальні та кібернетичні можливості є ключовою причиною, через яку ізраїльтяни досягли успіху там, де росіяни зазнали невдачі.

Нагадаємо, вночі Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Іран випустив майже 40 ракет. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали пошкоджень, відомо про трьох загиблих та 67 поранених.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.