Спецпредставник Трампа розкритикував відповідь ХАМАСу на угоду з перемир'ям у Газі

Віткофф наголосив, що угруповання має погодитися на рамкову пропозицію, висунуту США, аби відкрити шлях до непрямих переговорів

Спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф розкритикував позицію ХАМАС щодо мирної угоди з Ізраїлем, назвавши її «абсолютно неприйнятною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Віткофф наголосив, що угруповання має погодитися на рамкову пропозицію, висунуту США, аби відкрити шлях до непрямих переговорів. За його словами, ці перемовини можуть стартувати вже цього тижня.

«Лише так ми зможемо укласти тимчасове перемир’я на 60 днів у найближчі дні, повернути половину живих заручників і тіла загиблих до їхніх родин, а також перейти до конструктивного діалогу, заснованого на добрій волі, з метою досягнення тривалого припинення вогню», – заявив Віткофф.

Видання також зазначає, що вперше Віткофф озвучив цю ініціативу не як остаточну угоду, а як початкову основу для подальших переговорів.

Раніше ми писали, що речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг Левітт.

За словами посадовиці, спецпосланець президента США Стів Віткофф представив ХАМАС пропозицію про припинення вогню, яку Ізраїль підтримав і схвалив. «Ізраїль підписав цю пропозицію до того, як вона була надіслана ХАМАСу. Я також можу підтвердити, що дискусії тривають, і ми сподіваємося, що припинення вогню в Газі відбудеться, щоб ми могли повернути всіх заручників додому», – каже вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що лідер ХАМАС у Газі Мохаммед Сінвар був ліквідований ЦАХАЛом. Мухаммед Сінвар очолив військове крило ХАМАС після ліквідації головнокомандувача Мухаммеда Дейфа в липні 2023 року. Він є молодшим братом Ях'ї Сінвара – попереднього лідера руху, убитого в жовтні 2024 року. Сінвар був одним із найвпливовіших командирів ХАМАС, його активно розшукували за участь у терористичних акціях проти Ізраїлю, зокрема викраденні ізраїльського солдата Гілада Шаліта 2006 року.

Після масштабного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, унаслідок якого загинуло близько 1,2 тис. людей і було захоплено понад 250 заручників, Ізраїль посилив операції проти у Газі. Так, більшість вищого керівництва ХАМАС було ліквідовано.