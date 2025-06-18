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Ізраїль чекає на допомогу США в атаці на Іран – CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ізраїль чекає на допомогу США в атаці на Іран – CNN
Ізраїльський канал повідомляв, що США приєднаються до ударів по Ірану
фото з відкритих джерел

Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана

Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Втім, за інформацією ізраїльських джерел, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху наразі не звертався до американського президента із прямим проханням завдати удару по підземному ядерному об’єкту в Фордо. Ізраїль сподівається, що Трамп ухвалить рішення самостійно, без тиску з боку офіційного Тель-Авіва.

Інший ізраїльський чиновник зазначив, що вся операція побудована на припущенні, що Сполучені Штати долучаться до неї на певному етапі. Водночас в Ізраїлі визнають, що існують альтернативні способи вивести з ладу об'єкт у Фордо, однак жоден із них не є настільки ефективним, як авіаудар американських стратегічних бомбардувальників із використанням 13-тонних протибункерних бомб.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

Після цих новин, іранське державне телебачення повідомило, що «сьогодні ввечері нас очікує сюрприз, який світ запам’ятає на віки».

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.

Теги: США Ізраїль Іран Дональд Трамп

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