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США оголосили про створення нової атомної бомби

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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США оголосили про створення нової атомної бомби
У США завершено виробництво першого зразка гравітаційної ядерної бомби B61-13
фото із відкритих джерел

NNSA завершила виробиництво першої ядерної гравітаційної бомби B61-13 

США завершили виробництво першого зразка найновішої гравітаційної ядерної бомби B61-13 потужністю до 360 кілотонн. Це сталося на рік раніше, ніж було заплановано, повідомив міністр енергетики Кріс Райт. За його словами, B61-13 була створена менш ніж через два роки після анонсу і стала одним із найбільш швидко розроблених та прийнятих на озброєння засобів поразки з часів холодної війни, повідомляє «Главком».

Райт зазначив, що це свідчить про здатність США оперативно відповідати на зростаючі виклики у сфері глобальної безпеки у «нову нестабільну епоху». «Модернізація ядерного арсеналу США має вирішальне значення для реалізації підходу президента Дональда Трампа «Світ через силу». Це досягнення демонструє силу Америки як нашим противникам, так і союзникам», – заявив міністр.

B61-13 є останньою модифікацією ядерної зброї сімейства B61. Вона має ті ж сучасні характеристики безпеки, багатоступінчастого захисту і точного наведення, що і B61-12, але відрізняється потужністю, розрахованою на ураження більш міцних і великих військових цілей, включаючи підземні бункери та командні пункти.

У Національному управлінні ядерної безпеки (NNSA) уточнили, що бомби розмістять на базах у континентальній частині США. Ними оснащуватимуть стратегічні бомбардувальники-«невидимки» B-2 Spirit та новітні B-21 Raider. Створення B61-13 схвалили наприкінці 2023 року, закінчити роботи планували навесні 2026 року. Модифікація проводилася в Центрі національної безпеки Y-12 в Ок-Рідж (штат Теннессі), а остаточне складання – на заводі з виробництва ядерної зброї Pantex Plant в Амарілло (штат Техас).

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп разом із міністром оборони Пітом Гегсетом анонсували будівництво нової системи протиракетної оборони «Золотий купол». Система буде багатошаровою, з використанням сучасних технологій і стане розширеною версією ізраїльського «Залізного купола», який вже довів свою ефективність. «Золотий купол» зможе перехоплювати ракети, «навіть якщо вони будуть запущені з іншого боку світу і навіть якщо вони будуть запущені з космосу».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить із російським колегою Володимиром Путіним про проблему розміщення ядерної зброї у космосі.

До слова, розвідка Сполучених Штатів дізналася про підготовку Ізраїлем удару по іранських ядерних об'єктах.Американські чиновники зазначають, що атака може призвести до ескалації конфлікту на Близькому Сході. Крім того, удар повністю зіпсував би відносити Ізраїлю зі Штатами.

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Теги: ядерна зброя США озброєння президент Дональд Трамп

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