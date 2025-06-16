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Трамп висловив сподівання про укладення угоди між Ізраїлем та Іраном

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп висловив сподівання про укладення угоди між Ізраїлем та Іраном
Трамп дав декілька коментарів журналістам
скриншот з відео

«Я думаю, що настав час для угоди»

Президент Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього. Про це він сказав журналістам біля Білого дому, готуючись до виїзду на саміт G7 у Канаді, інформує «Главком».

CNN цитує американського президента, який сказав, що «іноді їм доводиться боротися», маючи на увазі потенційне укладання угоди.

Також Трамп сказав: «Я сподіваюся, що буде досягнуто угоди. Я думаю, що настав час для угоди, і ми побачимо, що станеться, але іноді їм доводиться боротися».

Американський лідер також заявив, що «ми дуже добре ладнаємо» з Іраном, і що, на його думку, Ізраїль та Іран «дуже поважають один одного».

Однак Трамп відмовився повідомити, чи просив він Ізраїль призупинити авіаудари по Ірану. «Я не хочу цього казати», – сказав він.

Раніше Ирамп закликав Іран та Ізраїль укласти мирну угоду.

«Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть, так само, як я змусив Індію та Пакистан укласти», – заявив Трамп.

Він запевнив, що угода буде укладена, як між Індією та Пакистаном, «використовуючи торгівлю зі Сполученими Штатами, щоб привнести розум, згоду та розсудливість у переговори між двома видатними лідерами, які змогли.

Також  Трамп заявив, що Сполучені Штати «можуть втрутитися» в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, хоча наразі, за його словами, «не залучені» до бойових дій. 

Також Трамп висловив готовність розглядати президента Росії Володимира Путіна як потенційного посередника у конфлікті.

«Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми мали довгу розмову про це», – зазначив Трамп, не розкриваючи деталей перемовин.

 

Теги: Ізраїль Іран Дональд Трамп переговори

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