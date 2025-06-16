Трамп висловив сподівання про укладення угоди між Ізраїлем та Іраном
«Я думаю, що настав час для угоди»
Президент Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього. Про це він сказав журналістам біля Білого дому, готуючись до виїзду на саміт G7 у Канаді, інформує «Главком».
CNN цитує американського президента, який сказав, що «іноді їм доводиться боротися», маючи на увазі потенційне укладання угоди.
Також Трамп сказав: «Я сподіваюся, що буде досягнуто угоди. Я думаю, що настав час для угоди, і ми побачимо, що станеться, але іноді їм доводиться боротися».
Американський лідер також заявив, що «ми дуже добре ладнаємо» з Іраном, і що, на його думку, Ізраїль та Іран «дуже поважають один одного».
Однак Трамп відмовився повідомити, чи просив він Ізраїль призупинити авіаудари по Ірану. «Я не хочу цього казати», – сказав він.
President @realDonaldTrump on Iran-Israel: "I hope there's going to be a deal." pic.twitter.com/kYuaZN0AaR— Fox News (@FoxNews) June 15, 2025
Раніше Ирамп закликав Іран та Ізраїль укласти мирну угоду.
«Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть, так само, як я змусив Індію та Пакистан укласти», – заявив Трамп.
Він запевнив, що угода буде укладена, як між Індією та Пакистаном, «використовуючи торгівлю зі Сполученими Штатами, щоб привнести розум, згоду та розсудливість у переговори між двома видатними лідерами, які змогли.
Також Трамп заявив, що Сполучені Штати «можуть втрутитися» в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, хоча наразі, за його словами, «не залучені» до бойових дій.
Також Трамп висловив готовність розглядати президента Росії Володимира Путіна як потенційного посередника у конфлікті.
«Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми мали довгу розмову про це», – зазначив Трамп, не розкриваючи деталей перемовин.
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