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Плитоноска. Як обрати сучасний оптимальний захист

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Плитоноска. Як обрати сучасний оптимальний захист
Плитоноска із системою MOLLE
фото: Fam.tac

Існують чотири основні види плитоносок, всі вони мають різне призначення. Як визначитися?

Всі чули про бронежилет – у фільмах про військових чи поліцейських. Однак нині існує альтернатива бронежилетам – плитоноска Fam.tac. Вони легші, краще вентильовані, не сковують рухів та захищають критичні для життя важливі зони тіла. Український виробник плитоносок й тактичних підсумків Fam.tac пропонує максимально якісні і надійні плитоноски у широкому асортименті. Тут представлені усі види плитоносок в усіх кольорових варіаціях: мультикам, піксель, койот, олива, чорний.

Конструкція плитоноски

  • Основа (чохол) – власне, жилет. Він виготовляється із міцних зносостійких матеріалів.
  • Кишені для плит – саме в них встановлюються бронеплити, кількість та тип яких користувач може обрати відповідно до власних потреб.
  • Бічні ремені (камербанд) – забезпечують щільне прилягання жилета до тіла. За типом розрізняють скелетні або під пакети, бувають з підсумками чи без них.
  • MOLLE – модульна система кріплень для додаткових елементів спорядження – наприклад, аптечки, радіостанції тощо.

Як обрати оптимальну плитоноску

Людині, яка вперше бачить плитоноски, вони всі здаються однаковими. Водночас слід врахувати чимало нюансів, перш ніж визначитися з вибором. І ціна у цьому випадку – один з останніх критеріїв відбору. Існують чотири основні види плитоносок, і всі вони мають різне призначення.

Види плитоносок

  1. Мінімалістичні. Вони найлегші і найкомпактніші, мають мінімальну кількість кріплень для якогось додаткового спорядження. Призначені для прихованого носіння під одягом.
  2. Полегшені. Вони легкі, але забезпечують більший захист, ніж мінімалістичні. Утім, ця модель передбачає меншу площу захисту, ніж тактична.
  3. Модульні. Найбільш універсальні, оскільки оснащені системою MOLLE. Користувач може сам адаптувати конфігурацію  плитоноски під конкретні завдання.
  4. Тактичні. Їх ще називають штурмовими. Особливості пошиття таких плитоносок оптимальні для їх використання у бойових умовах: шви у такому жилеті посилені, є додаткові захисні елементи. Крім того, модель передбачає встановлення бокових плит.
Плитоноска М7 Lite
Плитоноска М7 Lite
фото: Fam.tac

На що звернути увагу при виборі плитоноски

Аби не загубитися в розмаїтому асортименті сучасних плитоносок, найперше, з чим слід визначитися, – це призначення. Бо ж для цивільного використання, для тренувань, для охорони чи для безпосередньої участі у бойових діях потрібні будуть абсолютно різні моделі. У кожної з них буде різна комплектація та вага.

Далі – рівень захисту. Це більше не про модель, а вже безпосередньо про різновиди бронеплит, які можна встановити.

Не останнє місце посідає і відчуття комфорту. Придивіться, чи є у вподобаній вами моделі вентиляційні вставки, чи регулюються ремені, чи є система швидкого скидання (і чи потрібна вона вам).

Поміркуйте – може, варто звернути увагу на моделі із системою MOLLE. Це найбільш універсальний варіант, бо саме ви регулюватимете ступінь захисту та вагу плитоноски.

І наостанок – ретельно підбирайте розмір плитоноски. Так, щоб жилет не здавлював, не натирав, але щільно прилягав до тіла. Лише за умови правильно підібраного розміру виріб буде зручним і не спричинятиме дискомфорту при тривалому носінні.

Теги: ЗСУ армія військові

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