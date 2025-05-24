Плитоноска. Як обрати сучасний оптимальний захист

Плитоноска. Як обрати сучасний оптимальний захистРеклама
Існують чотири основні види плитоносок, всі вони мають різне призначення. Як визначитися?
Всі чули про бронежилет – у фільмах про військових чи поліцейських. Однак нині існує альтернатива бронежилетам – плитоноска Fam.tac. Вони легші, краще вентильовані, не сковують рухів та захищають критичні для життя важливі зони тіла. Український виробник плитоносок й тактичних підсумків Fam.tac пропонує максимально якісні і надійні плитоноски у широкому асортименті. Тут представлені усі види плитоносок в усіх кольорових варіаціях: мультикам, піксель, койот, олива, чорний.
Конструкція плитоноски
- Основа (чохол) – власне, жилет. Він виготовляється із міцних зносостійких матеріалів.
- Кишені для плит – саме в них встановлюються бронеплити, кількість та тип яких користувач може обрати відповідно до власних потреб.
- Бічні ремені (камербанд) – забезпечують щільне прилягання жилета до тіла. За типом розрізняють скелетні або під пакети, бувають з підсумками чи без них.
- MOLLE – модульна система кріплень для додаткових елементів спорядження – наприклад, аптечки, радіостанції тощо.
Як обрати оптимальну плитоноску
Людині, яка вперше бачить плитоноски, вони всі здаються однаковими. Водночас слід врахувати чимало нюансів, перш ніж визначитися з вибором. І ціна у цьому випадку – один з останніх критеріїв відбору. Існують чотири основні види плитоносок, і всі вони мають різне призначення.
Види плитоносок
- Мінімалістичні. Вони найлегші і найкомпактніші, мають мінімальну кількість кріплень для якогось додаткового спорядження. Призначені для прихованого носіння під одягом.
- Полегшені. Вони легкі, але забезпечують більший захист, ніж мінімалістичні. Утім, ця модель передбачає меншу площу захисту, ніж тактична.
- Модульні. Найбільш універсальні, оскільки оснащені системою MOLLE. Користувач може сам адаптувати конфігурацію плитоноски під конкретні завдання.
- Тактичні. Їх ще називають штурмовими. Особливості пошиття таких плитоносок оптимальні для їх використання у бойових умовах: шви у такому жилеті посилені, є додаткові захисні елементи. Крім того, модель передбачає встановлення бокових плит.
На що звернути увагу при виборі плитоноски
Аби не загубитися в розмаїтому асортименті сучасних плитоносок, найперше, з чим слід визначитися, – це призначення. Бо ж для цивільного використання, для тренувань, для охорони чи для безпосередньої участі у бойових діях потрібні будуть абсолютно різні моделі. У кожної з них буде різна комплектація та вага.
Далі – рівень захисту. Це більше не про модель, а вже безпосередньо про різновиди бронеплит, які можна встановити.
Не останнє місце посідає і відчуття комфорту. Придивіться, чи є у вподобаній вами моделі вентиляційні вставки, чи регулюються ремені, чи є система швидкого скидання (і чи потрібна вона вам).
Поміркуйте – може, варто звернути увагу на моделі із системою MOLLE. Це найбільш універсальний варіант, бо саме ви регулюватимете ступінь захисту та вагу плитоноски.
І наостанок – ретельно підбирайте розмір плитоноски. Так, щоб жилет не здавлював, не натирав, але щільно прилягав до тіла. Лише за умови правильно підібраного розміру виріб буде зручним і не спричинятиме дискомфорту при тривалому носінні.
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