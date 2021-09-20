Ізраїль змінив коронавірусні правила для авіамандрівників

Рішення влади Ізраїлю доведено до відома авіакомпаній, щоб вони негайно діяли відповідно до рішення комісії

Мета нового правила – скоротити бюрократичну процедуру перед вильотом до Ізраїлю

З 20 вересня пасажири, що прилітають до Ізраїлю, більше не зобов'язані подавати запит на звільнення від ПЛР-тесту до комісії з надзвичайних випадків, якщо вони перехворіли коронавірусом протягом трьох останніх місяців. Про це повідомляє Vesty.co.il.

Зазначається, що до 20 вересня ті пасажири, що одужали і вилітають до Ізраїлю, повинні були заздалегідь подати заявку до комісії з надзвичайних випадків, щоб отримати звільнення від ПЛР-тесту перед польотом.

Нині, за рішенням комісії, більше не потрібно буде подавати окремі запити на звільнення від тесту. Мета нового правила – скоротити бюрократичну процедуру перед вильотом до Ізраїлю.

Міжвідомча комісія за участю МЗС, міністерства охорони здоров'я та Управління реєстрації населення одноголосно затвердила звільнення від перевірки для осіб, які за кордоном перед вильотом до Ізраїлю пред'являть авіакомпанії документ про позитивний ПЛР-тест, який вказує, що людина хворіла на коронавірус протягом періоду, визначеного у такий спосіб:

одужання, що відбулося в Ізраїлі протягом останніх трьох місяців перед польотом;

дата тесту має бути не менше ніж за 11 днів до польоту і не повинна перевищувати три місяці;

подання результатів тесту проводиться на додаток до декларації пасажира, що в'їжджає, відповідно до правил;

особа, яка захворіла і одужала в Ізраїлі та має довідку про одужання, видану Державою Ізраїль (яка не ґрунтується на серологічному дослідженні), може пред'явити її за умови, що з дати отримання не минуло 3 місяців;

подання результатів тестів, що відмінні від ПЛР, не звільняє від передполітних тестів.

Це рішення було доведено до відома авіакомпаній, щоб вони негайно діяли відповідно до рішення комісії з винятків.

До слова, ізраїльских школярів зобов'язали здавати Covid-тести перед виходом із канікул.

Раніше ізраїльські вчені заявили, що третя доза вакцини підвищує захист від коронавірусу в 10 разів.

Нагадаємо, у міністерстві охорони здоров’я Ізраїля фіксують збільшення числа важкохворих з-поміж нещепленої молоді. Всього в медичних центрах знаходяться 717 тяжкохворих, з яких 175 підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

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