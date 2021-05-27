Понад 100 українців прилетіли на батьківщину із Сектора Гази

Літак з українцями вранці приземлився у Києві

Разом з українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії

Завершилася евакуація на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектора Гази. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що літак з українцями вранці приземлився у Києві.

«Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектора Гази», – йдеться у повідомленні.

Разом з українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії.

«Гуманітарна операція відбувалася в умовах збройного протистояння у регіоні. Україна, яка восьмий рік змушена захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від збройної агресії та відновлювати зруйновані війною території, як ніхто розуміє цінність кожного людського життя. Безпека людей завжди є пріоритетом для України. Тому паспорт із синьо-жовтим прапором – це запорука того, що держава не покине свого громадянина сам на сам із бідою», – зазначили у пресслужбі глави держави.

З метою організації евакуації українців із Сектора Гази вітчизняне МЗС та дипломати провели низку переговорів.

Раніше Палестина оцінила попередні збитки Сектору Газа від обстрілів з боку Ізраїлю у $150 млн.

Також Ізраїль підрахував вартість протистояння з палестинцями.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.

При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені.

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