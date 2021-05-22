Ізраїль підрахував вартість протистояння з палестинцями

Збитки від обстрілів та заворушень складають $77 млн

Прямі збитки від ракетних атак та вуличних безладів, що протягом двох тижнів тривали в Ізраїлі, складають 250 млн шекелів, що становить близько $77 млн. Про це повідомляє Newsru.co.il з посиланням на головне податкове управління країни.

Відзначається, що на момент закінчення операції «Страж стін» в управління було подано 5245 позовів. При цьому загальна кількість позовів може зрости, так як не враховується збиток, нанесений в останні години операції, і збиток майну сімей, які тимчасово покинули зони обстрілів.

Найбільше від ракетних обстрілів постраждав Ашкелон, де були пошкоджені 787 квартир. В цілому в Ашкелоні подали 1087 позовів. Також постраждали Ашдод – 228 квартири, 359 позовів, Рамат-Ган – 227 квартир, 254 позови, Холон – 188 квартир, 249 позовів, Петах-Тіква – 182 квартири, Гіватаїма – 136 квартир, Тель-Авів – 77 квартир. Ще кілька будівель постраждали від заворушень в Яффо.

Через пошкодження будинків в результаті ракетного обстрілу 170 сімей були виселенні і проживають в готелях коштом податкового управління.

У Південному окрузі було подано 2585 позовів, в Гуш-Дані – 2336, в Єрусалимському окрузі – 81, в Хайфському – 253. На півдні постраждали 868 автомобілів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.

При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені.