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Як зросла захворюваність на Covid-19 за місяць? ВООЗ приголомшила цифрами

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як зросла захворюваність на Covid-19 за місяць? ВООЗ приголомшила цифрами
Станом на 17 грудня 2023 року у світі зареєстровано понад 772 мільйони підтверджених випадків захворювання на коронавірус
фото: Pixabay

Протягом минулих 28 днів зареєстровано понад 850 тисяч нових випадків захворювання

У період із 20 листопада по 17 грудня поточного року рівень захворюваності на Covid-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім аналогічним відрізком часу. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними організації, протягом минулого 28-денного періоду було зареєстровано понад 850 тисяч нових випадків захворювання. Натомість кількість летальних випадків зменшилась на 8%, попри те, що було зареєстровано більш ніж три тисячі нових смертей.

Станом на 17 грудня у світі зареєстровано понад 772 мільйони підтверджених випадків і майже сім мільйонів смертей.

«За період з 13 листопада по 10 грудня 2023 року було зареєстровано понад 118 000 нових госпіталізацій у зв'язку з COVID-19 і понад 1600 нових госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії (ВІТ), що становить загальне зростання на 23% та 51% відповідно серед країн, які регулярно звітували протягом поточного та минулого звітних періодів», – йдеться в повідомленні ВООЗ.

Нагадаємо, що, за прогнозом головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в Україні пік захворюваності на Covid-19, ймовірно, прогнозується у середині грудня і продовжиться до січня. 

До слова, у Чернівецькій області перевищено епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ, грип та Covid-19.

Раніше головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 із жовтня цього року.

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Теги: ВООЗ хвороба вірус

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