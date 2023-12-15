Хворих вже 8 млн: у Німеччині лютують віруси

За півтора тижні до Різдва все більше німців скаржаться на самопочуття та хворіють

Передріздвяний період у Німеччині затьмарений зростанням кількості заражень гострими респіраторними захворюваннями. Кількість випадків захворювання на коронавірус, застуду та грип невпинно зростає. Станом на 10 грудня у Німеччині зафіксовано 7,9 млн випадків гострих респіраторних захворювань. Станом на 3 грудня кількість хворих становила 7,1 мільйона. Про це пише видання zdf heute з посиланням на Інститут Роберта Коха.

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Особливо широко поширюється респіраторно-синцитіальний вірус. Грипуючих поки небагато, але їх кількість стрімко зростає, тож можливо, епідемія грипу ще попереду. «Поки що захворювання на грип вражали переважно дітей шкільного віку та молодь», – йдеться у повідомленні Інституту Роберта Коха.

Минулого тижня у ФРН зареєстровано 26,8 тис. хворих на коронавірус. Епідеміологи вважають, що це пік і захворюваність незабаром піде на спад.

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У Німеччині в середині вересня стартувала осіння кампанія з вакцинації населення проти коронавірусної інфекції. Вакцинація рекомендувалася людям старше шістдесяти років та членам груп ризику. Дехто побачив у кампанії політичне замовлення.

Федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах став одним із перших, хто зробив собі щеплення. На брифінгу перед військовим госпіталем у Берліні він закликав усіх своїх співвітчизників зробити собі вакцину.

Нагадаємо, у Лондоні вчені виявили новий варіант коронавірусу, який викликає занепокоєння через велику кількість мутацій. Варіант, під назвою BA.2.86, вперше був зафіксований в Ізраїлі, але потім він з'явився і в США і в Данії, пише The Guardian.

Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії повідомило, що йому відомо про виявлення нового штаму коронавірусу в країні. Там відзначили, що в даний час оцінюють ситуацію. У ВООЗ і в центрі з контролю і профілактиці захворювань США також уважно стежать за новим варіантом коронавірусу.