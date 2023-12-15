МОЗ заявив про перевищення епідпорогу в одній із областей

Рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний для кожної області й вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій

У Чернівецькій області епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ, грип та Covid-19 перевищено. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

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«Наразі епідпоріг перевищено в Чернівецькій області. За попередній тиждень там зареєстровано 5 586 тисяч випадків захворювання на ГРВІ, грип таCovid-19. У Житомирській області епідемічний поріг відповідає середньому рівню – 8 738 захворілих», – йдеться у повідомленні.

У МОЗ пояснили, що рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний для кожної області й вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій. В областях, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу, можуть застосовуватися локальні карантини, тобто посилені протиепідемічні заходи.

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Якщо в області перевищується епідемічний поріг, за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані посилені протиепідемічні заходи. «Після того, як коронавірус прибрали із груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і загальнонаціональний карантин в Україні скасували, норма у вигляді локального карантину залишається дієвою. Наприклад, локальний карантин в окремих класах чи школах, протиепідемічні заходи в місцях масового скупчення людей, зокрема рекомендація носити маски чи обмежувати кількість відвідувачів в установах та організаціях. На рівні кожної області розглядає такі ситуації та приймає фінальні рішення комісія ТЕБ і НС (комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – «Главком)», – пояснив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

У разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді у лікувальних, освітніх установах, закладах торгівлі, громадського харчування, підприємствах, транспорті обласні комісії ТЕБ і НС можуть локально впроваджувати заходи, спрямовані на зниження ризику та поширення епідемії. Протиепідемічні заходи можуть містити запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо.

Як зазначили в МОЗ, в інших регіонах України ситуація стабільна, тобто зберігається неепідемічний рівень.

Раніше МОЗ повідомив, що в Україні зафіксовано пік захворюваності на грип та коронавірус.

Нагадаємо, у восьми областях України було виявлено чотири мутації штаму Omicron.