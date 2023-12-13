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Турецький депутат із трибуни проклинав Ізраїль, і отримав серцевий напад (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Турецький депутат із трибуни проклинав Ізраїль, і отримав серцевий напад (відео)
У турецького дипутата зупинилось серце просто у залі парламенту

Депутат турецького парламенту зараз у критичному стані у лікарні Анкари 

Турецький депутат від партії Саадет Хасан Бітмез, виступаючи перед колегам з трибуни парламенту, проклинав Ізраїль і погрожував, що всім, хто підтримує Ізраїль, не уникнути покарання Аллаха, але сам під час виступу втратив свідомість адже у нього стався інфаркт. Першу допомогу йому надали у залі парламенту, а далі каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, пише турецьке видання NTV.

Депутат партії Саадет Хасан Бітмез знепритомнів на трибуні під час виступу на дебатах щодо бюджету, що тривають у Великих національних зборах (парламенті) Туреччини. У своєму виступі Бітмез дав оцінку атакам Ізраїлю на Газу та зовнішній політиці уряду.

Турецький депутат із трибуни проклинав Ізраїль, і отримав серцевий напад (відео) фото 1

Депутат також приніс до зали парламенту табличку «Ізраїль убивця» і критикував президента Ердогана за те, що той досі не порвав дипломатичні відносини з Ізраїлем. Палку промову він закінчив словами: «Ізраїль не врятується від гніву Аллаха! Навіть якщо ви уникнете мук сумління, ви не уникнете мук історії!», – зазначив він. Бітмез завершив свій 22-хвилинний виступ і впав на підлогу відразу після того, як зробив заяву. Як кажуть очевидці, Бітмез вдарився головою об мармурову сходинку за трибуною. 

Першу допомогу колезі надали депутати-медики. Масаж серця Бітмезу тривав приблизно 10 хвилин. Далі депутата на ношах доставили до карети швидкої допомоги. Масаж серця продовжували робити Бітмезу на ношах та у кареті швидкої. 

Зазначається, що зараз стан нардепа, у якого зупинилося серце і який потрапив до реанімації лікарні Білкент у Анкарі, критичний.

Бітмеза інтубували, а стан здоров’я депутата залишався важким.  Голова партії Саадет Темел Карамоллаоглу також повідомив, що у Хасана Бітмеза діабет і давня хвороба серця. 

До слова, у суботу, 4 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Секторі Гази.  Президент Туреччини зауважив, що дипломатичні зв'язки між країнами не розриватимуться.

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Теги: Туреччина переговори діабет ХАМАС президент напад партії депутат Ізраїль хвороба

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