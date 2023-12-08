Головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 за останні тижні

З жовтня 2023 року в Україні зареєстрували майже 80 тис. випадків захворювання на Covid-19

Найбільш вразливими до вірусу залишаються люди з групи ризику, з надмірною вагою та важкими супутніми захворюваннями

З жовтня цього року в Україні від COVID-19 померли 343 людини, серед них – двоє дітей. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу в Media Center Ukraine – Ukrinform.

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«Ми зараз говоримо в основному про фіксацію смертельних випадків внаслідок ковіду. Тут не варто забувати, що люди з групи ризику є найбільш уразливими саме щодо летальних наслідків. З жовтня цього року в Україні зафіксовано 343 летальних випадки, серед яких – дві дитини віком до 17 років», – сказав Кузін.

За словами лікаря, найбільш вразливими до вірусу залишаються люди з групи ризику, з надмірною вагою та важкими супутніми захворюваннями. Причиною важкого перебігу Covid-19 також може бути відсутність вакцинації чи її неповний курс.

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«В Україні щонайменше 12 млн людей не мають другої бустерної дози, тобто, по суті, вони не мають повноцінного імунітету. Вакцинація має бути основою для профілактики здоров’я кожного українця», – зазначив Кузін.

Загалом з жовтня в Україні зареєстрували майже 80 тис. випадків захворювання на Covid-19. У середньому протягом одного тижня госпіталізують близько чотирьох тисяч пацієнтів.

Як розповів заступник міністра, наразі ведеться об'єднаний підрахунок випадків захворювання на Covid-19, грип та ГРВІ. З початку жовтня на ці захворювання перехворіли більш ніж 1,3 млн українців.

«Якщо порівнювати з торішнім сезоном, то в абсолютній кількості показник вищий майже на 41%», – додав Кузін.

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За словами головного санлікаря, на сьогодні перевищення епідеміологічного порогу зафіксували лише в Чернівецькій області. Однак всі рішення щодо реагування мають приймати на місцях.

«Це може бути запровадження локального карантину або локальні протиепідеміологічні заходи, як, наприклад, продовження шкільних канікул», – зазначив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, у Лондоні вчені виявили новий варіант коронавірусу, який викликає занепокоєння через велику кількість мутацій. Варіант, під назвою BA.2.86, вперше був зафіксований в Ізраїлі, але потім він з'явився і в США і в Данії.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів скасував заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, спрямовані на запобігання поширенню Covid-19. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з завершенням карантину.