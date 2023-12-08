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Головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 за останні тижні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 за останні тижні
З жовтня 2023 року в Україні зареєстрували майже 80 тис. випадків захворювання на Covid-19
фото з відкритих джерел

Найбільш вразливими до вірусу залишаються люди з групи ризику, з надмірною вагою та важкими супутніми захворюваннями

З жовтня цього року в Україні від COVID-19 померли 343 людини, серед них – двоє дітей. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу в Media Center Ukraine – Ukrinform.

«Ми зараз говоримо в основному про фіксацію смертельних випадків внаслідок ковіду. Тут не варто забувати, що люди з групи ризику є найбільш уразливими саме щодо летальних наслідків. З жовтня цього року в Україні зафіксовано 343 летальних випадки, серед яких – дві дитини віком до 17 років», – сказав Кузін.

За словами лікаря, найбільш вразливими до вірусу залишаються люди з групи ризику, з надмірною вагою та важкими супутніми захворюваннями. Причиною важкого перебігу Covid-19 також може бути відсутність вакцинації чи її неповний курс.

«В Україні щонайменше 12 млн людей не мають другої бустерної дози, тобто, по суті, вони не мають повноцінного імунітету. Вакцинація має бути основою для профілактики здоров’я кожного українця», – зазначив Кузін.

Загалом з жовтня в Україні зареєстрували майже 80 тис. випадків захворювання на Covid-19. У середньому протягом одного тижня госпіталізують близько чотирьох тисяч пацієнтів.

Як розповів заступник міністра, наразі ведеться об'єднаний підрахунок випадків захворювання на Covid-19, грип та ГРВІ. З початку жовтня на ці захворювання перехворіли більш ніж 1,3 млн українців.

«Якщо порівнювати з торішнім сезоном, то в абсолютній кількості показник вищий майже на 41%», – додав Кузін.

За словами головного санлікаря, на сьогодні перевищення епідеміологічного порогу зафіксували лише в Чернівецькій області. Однак всі рішення щодо реагування мають приймати на місцях.

«Це може бути запровадження локального карантину або локальні протиепідеміологічні заходи, як, наприклад, продовження шкільних канікул», – зазначив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, у Лондоні вчені виявили новий варіант коронавірусу, який викликає занепокоєння через велику кількість мутацій. Варіант, під назвою BA.2.86, вперше був зафіксований в Ізраїлі, але потім він з'явився і в США і в Данії.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів скасував заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, спрямовані на запобігання поширенню Covid-19. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з завершенням карантину.

Теги: Ігор Кузін коронавірус смерть хвороба вірус

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