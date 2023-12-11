Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Коли в Україні очікується пік захворюваності на Covid-19: відповідь МОЗ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли в Україні очікується пік захворюваності на Covid-19: відповідь МОЗ
Від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 млн українців
фото ілюстративне

Упродовж грудня близько чотирьох тисяч пацієнтів з Covid-19 опиняються в лікарні щотижня

В Україні пік захворюваності на Covid-19 ймовірно прогнозується у середині грудня і продовжиться до січня. Про це повідомив головний  санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

За його словами, від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 млн українців. Упродовж грудня близько чотирьох тисяч пацієнтів з Covid-19 опиняються в лікарні щотижня.

«Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше», – розповів Кузін.

Головний санітарний лікар зазначив, що пік прогнозують на середину грудня. Він триватиме до січня 2024 року, а потім поступово згасатиме. «Починаючи із січня, вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2», – додав Кузін.

Також головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 за останні тижні

Раніше повідомлялося, що у Києві зріс рівень захворюваності на Covid-19.  Було госпіталізовано 150 хворих на Covid-19, із них 41 – дитина. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 14 дорослих. Загалом минулого тижня на Covid-19 захворіли 1093 особи, зокрема 109 дітей до 17 років.

Теги: лікар вірус Ігор Кузін хвороба коронавірус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Лікарі боряться за життя»: акторка Катерина Тишкевич потрапила до реанімації
«Лікарі боряться за життя»: акторка Катерина Тишкевич потрапила до реанімації
Сьогодні, 01:51
11 грудня – День заснування дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ»
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
В середньому в Україні через Covid та грип госпіталізують 4 тисячі людей щотижня
Covid повертається: МОЗ дав поради українцям
9 грудня, 17:24
Лікарні у Китаї переповнені хворими дітьми
У Китаї виявлено загадковий вірус-мутант. Які його симптоми
1 грудня, 07:47
Ветеринари поки не мають методів визначення та боротьби із новим вірусом
У США сотні домашніх улюбленців захворіли дивним вірусом
23 листопада, 14:08
Лікарі дістали уламок російської міни з серця чотирирічної дитини (відео)
Лікарі дістали уламок російської міни з серця чотирирічної дитини (відео)
23 листопада, 12:43
Генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук
У Медичних силах ЗСУ – новий командувач: що про нього відомо
19 листопада, 22:16
Медичний висновок про тимчасову непрацездатність у разі вагітності пацієнтки можуть отримати без особистого огляду
Як українкам за кордоном оформити лікарняний для декрету: пояснення МОЗ
15 листопада, 05:31
Як правило, при скарлатині госпіталізація необов'язкова і хворий може перебувати вдома
У Києві через спалах скарлатини оголошено карантин у деяких школах
14 листопада, 12:46

Здоров'я

Коли в Україні очікується пік захворюваності на Covid-19: відповідь МОЗ
Коли в Україні очікується пік захворюваності на Covid-19: відповідь МОЗ
Covid повертається: МОЗ дав поради українцям
Covid повертається: МОЗ дав поради українцям
Головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 за останні тижні
Головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 за останні тижні
Трьом областям загрожує карантин через Covid-19 – Кузін
Трьом областям загрожує карантин через Covid-19 – Кузін
Вчені назвали несподіваний фактор ризику раку грудей: тривожні результати дослідження
Вчені назвали несподіваний фактор ризику раку грудей: тривожні результати дослідження
У Британії вперше зафіксовано новий штам «свинячого грипу» в людини
У Британії вперше зафіксовано новий штам «свинячого грипу» в людини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
На фронті загинув актор Андрій Павленко
20K
Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв
14K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
13K
Найкраща тенісистка світу розповіла, чому перестала носити стрічку в кольорах прапора України
12K
ЗСУ розкрили хитрий план окупантів щодо Куп’янська
12K
Виробники зброї заявили про глобальний дефіцит пороху

Новини

Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Сьогодні, 07:50
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:04
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua