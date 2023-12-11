Коли в Україні очікується пік захворюваності на Covid-19: відповідь МОЗ

Від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 млн українців

Упродовж грудня близько чотирьох тисяч пацієнтів з Covid-19 опиняються в лікарні щотижня

В Україні пік захворюваності на Covid-19 ймовірно прогнозується у середині грудня і продовжиться до січня. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 млн українців. Упродовж грудня близько чотирьох тисяч пацієнтів з Covid-19 опиняються в лікарні щотижня.

«Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше», – розповів Кузін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Головний санітарний лікар зазначив, що пік прогнозують на середину грудня. Він триватиме до січня 2024 року, а потім поступово згасатиме. «Починаючи із січня, вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2», – додав Кузін.

Також головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 за останні тижні

Раніше повідомлялося, що у Києві зріс рівень захворюваності на Covid-19. Було госпіталізовано 150 хворих на Covid-19, із них 41 – дитина. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 14 дорослих. Загалом минулого тижня на Covid-19 захворіли 1093 особи, зокрема 109 дітей до 17 років.