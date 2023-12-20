ВООЗ попередила про ймовірне зростання захворюваності на новий вид коронавірусу

Вперше штам JN.1 було виявлено у вересні 2023 року

У ВООЗ назвали штам JN.1 таким, що «являє інтерес»

Всесвітня організація охорони здоров'я допустила зростання захворюваності у Північній півкулі через появу нового варіанту коронавірусу JN.1. При цьому у ВООЗ зазначили, що ризики тяжчого перебігу хвороби із цим варіантом вірусу невеликі. Про це повідомляє Reuters.

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У ВООЗ назвали штам JN.1 таким, що «являє інтерес». В організації запевнили, що існуючі вакцини захищатимуть від ускладнень та смертельного результату заражених цим варіантом вірусу.

Видання зазначає, що Центри з контролю та профілактики захворювань США раніше у грудні заявили, що штам JN.1 становить від 15 до 29% випадків зараження коронавірусом у Сполучених Штатах станом на 8 грудня.

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Вперше цей тип вірусу було виявлено у вересні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на Covid-19 ймовірно прогнозується у середині грудня і продовжиться до січня.

До слова, світом також шириться холера. Кількість випадків зараження холерою перевищила з початку 2023 року 582 тис., і померло понад 4,5 тис. осіб. Вона зареєстрована з січня у 29 країнах.