Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

ВООЗ попередила про ймовірне зростання захворюваності на новий вид коронавірусу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВООЗ попередила про ймовірне зростання захворюваності на новий вид коронавірусу
Вперше штам JN.1 було виявлено у вересні 2023 року
фото ілюстративне

У ВООЗ назвали штам JN.1 таким, що «являє інтерес»

Всесвітня організація охорони здоров'я допустила зростання захворюваності у Північній півкулі через появу нового варіанту коронавірусу JN.1. При цьому у ВООЗ зазначили, що ризики тяжчого перебігу хвороби із цим варіантом вірусу невеликі. Про це повідомляє Reuters.

У ВООЗ назвали штам JN.1 таким, що «являє інтерес». В організації запевнили, що існуючі вакцини захищатимуть від ускладнень та смертельного результату заражених цим варіантом вірусу.

Видання зазначає, що Центри з контролю та профілактики захворювань США раніше у грудні заявили, що штам JN.1 становить від 15 до 29% випадків зараження коронавірусом у Сполучених Штатах станом на 8 грудня.

Вперше цей тип вірусу було виявлено у вересні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на Covid-19 ймовірно прогнозується у середині грудня і продовжиться до січня.

До слова, світом також шириться холера. Кількість випадків зараження холерою перевищила з початку 2023 року 582 тис., і померло понад 4,5 тис. осіб. Вона зареєстрована з січня у 29 країнах.

Читайте також: Україною шириться новий штам коронавірусу: які його особливості
Теги: коронавірус ВООЗ хвороба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 млн українців
Коли в Україні очікується пік захворюваності на Covid-19: відповідь МОЗ
11 грудня, 12:20
В середньому в Україні через Covid та грип госпіталізують 4 тисячі людей щотижня
Covid повертається: МОЗ дав поради українцям
9 грудня, 17:24
У трьох областях Україні перевищено епідемічний поріг
Трьом областям загрожує карантин через Covid-19 – Кузін
30 листопада, 15:20

Здоров'я

ВООЗ попередила про ймовірне зростання захворюваності на новий вид коронавірусу
ВООЗ попередила про ймовірне зростання захворюваності на новий вид коронавірусу
Найбільша приватна медична мережа поновлює безоплатну хірургію для поранених
Найбільша приватна медична мережа поновлює безоплатну хірургію для поранених
МОЗ заявив про перевищення епідпорогу в одній із областей
МОЗ заявив про перевищення епідпорогу в одній із областей
Коли в Україні очікується пік захворюваності на Covid-19: відповідь МОЗ
Коли в Україні очікується пік захворюваності на Covid-19: відповідь МОЗ
Covid повертається: МОЗ дав поради українцям
Covid повертається: МОЗ дав поради українцям
Головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 за останні тижні
Головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 за останні тижні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
49K
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
18K
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки
17K
Франція та Британія зробили заяву щодо допомоги України
16K
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, попросив відправити його у військо замість СІЗО
16K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Сьогодні, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Сьогодні, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua