Японія та Південна Корея підняли в повітря винищувачі після виявлення російських військових літаків поблизу своїх кордонів. Японська сторона повідомила про ймовірне порушення повітряного простору двома літаками, тоді як південнокорейські військові вжили запобіжних заходів, не допустивши їхнього наближення до повітряного кордону країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Japan Times та Yonhap.

За інформацією японських ЗМІ, інцидент стався рано вранці у вівторок, 17 листопада. Два літаки, які, ймовірно, належать збройним силам Росії, могли порушити повітряний простір Японії поблизу острова Окіносіма у префектурі Фукуока.

У відповідь Повітряні сили самооборони Японії підняли винищувачі для реагування на появу невідомих літаків.

У Міністерстві оборони Японії повідомили, що військові попередили екіпажі російських літаків та вжили додаткових заходів. Водночас японське оборонне відомство не уточнило, які саме дії здійснили пілоти винищувачів.

Після цього російські літаки продовжили політ через Цусімську протоку. Згодом вони пролетіли між островом Йонагуні, що належить до японської префектури Окінава, та Тайванем, після чого вийшли у західну частину моря.

Як відреагувала Південна Корея

Південнокорейські військові також зафіксували наближення російської авіації до повітряного простору країни. За повідомленням агентства Yonhap, Сеул підняв винищувачі для запобігання можливим непередбаченим ситуаціям у повітрі.

Водночас у Південній Кореї наголосили, що російські літаки не порушили державного повітряного кордону. Військові виявили їх ще до можливого входження у повітряний простір країни та вжили відповідних заходів реагування.

Згодом російські літаки залишили район, не здійснивши вторгнення у повітряний простір Південної Кореї.

Чому російські літаки з'явилися поблизу Японії

Як зазначає The Japan Times, Росія регулярно направляє військову авіацію до міжнародного повітряного простору навколо Японії.

Нинішній інцидент, за припущенням видання, міг бути спробою перевірити швидкість реагування японських Сил самооборони та оцінити їхню готовність до потенційних загроз.

Водночас офіційного підтвердження таких намірів російської сторони немає.

Інцидент відбувся напередодні запланованої тристоронньої зустрічі російського диктатора Володимира Путіна, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа.

За наведеними повідомленнями, переговори мають відбутися у четвер у межах форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Водночас підтвердженого зв'язку між польотами російської військової авіації та запланованими дипломатичними контактами немає.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Японія також піднімала винищувачі через російські військові літаки. Тоді поблизу японського повітряного простору пролетіли два стратегічні бомбардувальники Ту-95, здатні нести ядерну зброю, у супроводі винищувачів Су-35. Міністерство оборони Японії оприлюднило маршрут їхнього польоту над Японським морем.