Пєсков оголосив про готовність Росії до переговорів із Європою, але назвав перешкоду

Кремль вважає, що європейські країни поки не готові до діалогу про майбутню систему безпеки на континенті

Росія визнає необхідність переговорів і готова говорити з європейськими країнами щодо майбутньої системи безпеки, однак стверджує, що Європа поки не готова до такого діалогу. Крім того, Москва заявляє, що не отримувала від європейців конкретних пропозицій щодо можливої угоди. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає «Главком».

«Що стосується якихось ідей від європейців, то до нас вони не надходили, вони нам невідомі», – сказав він журналістам 6 листопада.

За словами представника російського диктатора, у майбутньому обговорення системи безпеки на континенті передбачатиме переговори про взаємне забезпечення безпеки Росії та України. На певному етапі до цього процесу доведеться залучити й європейські країни.

«Без європейців на якійсь стадії ця справа буде неможливою, тому знадобиться розмова з європейцями», – заявив Пєсков.

Водночас він звинуватив європейські країни в нерішучості та неготовності до обговорення проблем безпеки. Зокрема, представник Кремля зауважив, що вони досі не визначилися, хто саме може представляти їх у можливих переговорах із Москвою.

«Ми фіксуємо таку затяжну нерішучість і неготовність», – додав прессекретар Путіна.

Водночас Пєсков не повідомив, чи надходили до Москви будь-які сигнали від європейських урядів щодо початку такого діалогу та за яких умов Росія готова перейти до предметних переговорів.

Варто нагадати, що Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі не має подробиць щодо «великої угоди», що стосуватиметься також Європи, про яку раніше говорив президент США Дональд Трамп.