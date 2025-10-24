Японія підіймала винищувачі через ядерних бомбардувальників РФ

Такаїчі заявила, що військові дії Росії, а також Китаю і Північної Кореї, викликають «серйозне занепокоєння»

Японія заявила, що в п'ятницю, 24 жовтня, підняла в повітря винищувачі для спостереження за російськими військовими літаками, які здатні нести ядерну зброю. Вони пролітали вздовж кордону японського повітряного простору над її узбережжям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що його бомбардувальники Ту-95 супроводжувалися винищувачами іншої країни «під час рутинним патрульним польотом над нейтральними водами».

Інцидент стався за кілька годин до того, як новий прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі у своїй першій промові в парламенті після вступу на посаду пообіцяла прискорити розбудову оборони. Такаїчі заявила, що військові дії Росії, а також Китаю і Північної Кореї, викликають «серйозне занепокоєння».

Міністерство оборони Японії опублікувало карту, на якій показано траєкторію польоту російських літаків біля західного узбережжя Японії над Японським морем. У ній зазначено, що два бомбардувальники Ту-95 супроводжували два винищувачі Су-35 і спочатку летіли в напрямку японського острова Садо, а потім повернули на північ.

Нагадаємо, у четвер, 23 жовтня, два російські військові літаки на 18 секунд увійшли в повітряний простір Литви, яка є членом НАТО. Іспанські винищувачі Eurofighter Typhoon з балтійської повітряної поліції НАТО були підняті в повітря у відповідь.