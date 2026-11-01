Дрони атакували нафтового гіганта «Лукойл»: під ударом завод у Кстово

Підприємство є одним із найбільших виробників бензину в Росії

У російському місті Кстово Нижньогородської області безпілотники атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». У мережі оприлюднили відеозаписи атаки, на яких, за інформацією моніторингових каналів, зафіксовано моменти ударів по території підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

Промислова зона Кстово під атакою

Exilenova+ опублікував кілька відеофрагментів атаки на Кстово. Автори каналу зазначають, що безпілотники змогли дістатися нафтопереробного заводу, попри російську протиповітряну оборону, яка раніше відбивала спроби атакувати цей промисловий об'єкт.

Моніторинговий канал також звернув увагу на те, що підприємство розташоване в промисловій зоні з розвиненою системою захисту. Водночас незалежних даних про кількість безпілотників, які досягли цілі, та ефективність російської ППО наразі немає.

Окрім НПЗ, у повідомленнях Exilenova+ згадується Новогорьковська теплоелектроцентраль (ТЕЦ), яка розташована в Кстово. Вона забезпечує енергоресурсами місцеву промисловість, зокрема підприємства нафтохімічного комплексу. Інформація про її ураження потребує окремого підтвердження.

Чим важливий Кстовський НПЗ

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», відомий також як НОРСІ (NORSI), – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство розташоване приблизно за 450 км від Москви. Його історія розпочалася у 1958 році, а з 2001-го завод входить до структури нафтової компанії «Лукойл».

Проєктна потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік. За цим показником воно посідає четверте місце серед російських НПЗ, а за обсягами виробництва автомобільного бензину – друге.



Завод виробляє широкий асортимент нафтопродуктів:

автомобільний бензин;

дизельне пальне;

авіаційне пальне;

мазут;

бітум і мастильні матеріали.

Підприємство має важливе значення для паливного забезпечення центральної частини Росії. Його продукція використовується як для цивільного споживання, так і для потреб російської промисловості та армії.

Кстовський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю атак

Нафтопереробний завод «Лукойла» регулярно опинявся під ударами безпілотників. Попередні атаки призводили до пожеж, пошкодження технологічного обладнання та зупинки окремих виробничих установок.

Зокрема, 13 березня 2024 року безпілотники пошкодили установку первинної перегонки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Вона забезпечувала понад половину потужностей підприємства. Після пожежі роботу установки призупинили.

У 2025 році атаки на промислову зону Кстово також повторювалися. Під ударом опинялися об'єкти нафтопереробного та нафтохімічного комплексів.

У 2026 році завод знову зазнав серії ударів:

5 квітня – безпілотники атакували підприємство, на його території зафіксували масштабну пожежу.

20 травня – українські безпілотники уразили установку первинної переробки нафти CDU-6. За даними Reuters, після атаки її роботу зупинили.

2 липня – Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження НПЗ. На території підприємства спалахнула пожежа.

26 серпня – відбулася чергова масштабна атака. За даними Reuters, було пошкоджено кілька технологічних установок та інфраструктуру заводу. Після удару підприємство зупинило переробку нафти.



Російські НПЗ почали відновлювати роботу після атак

Цікавий контекст нинішньої атаки – ситуація на російському паливному ринку. Протягом 2026 року удари безпілотників по нафтопереробних підприємствах спричинили перебої у виробництві пального та змусили російську владу обмежувати його експорт.

Однак наприкінці жовтня Reuters повідомив, що російські нафтопереробні заводи почали нарощувати обсяги переробки нафти після припинення ударів. За інформацією агентства, у другій половині жовтня показник зріс приблизно до 5 млн барелів на добу – майже на 25% порівняно з попереднім періодом.

Reuters також зазначав, що атаки на російські НПЗ припинилися після 16 жовтня на тлі зусиль США щодо відновлення переговорів про мир та домовленостей у паливній сфері.

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Нагадаємо, у серпні 2026 року «Главком» повідомляв про попередню атаку на Кстовський НПЗ. Тоді після удару безпілотників на підприємстві виникла пожежа, а згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження виробничих потужностей заводу.