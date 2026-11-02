Новітній російський винищувач Су-57 вибухнув на аеродромі

Російський винищувач Су-57, який, за даними ГУР, вибухнув під час запуску двигунів на аеродромі «Ахтубінськ»

Розвідка припускає, що причиною інциденту могло стати неякісне авіапальне, залежність Росії від імпорту якого зростає

На російському військовому аеродромі «Ахтубінськ» 29 жовтня вибухнув багатоцільовий винищувач п'ятого покоління Су-57, вартість якого оцінюють приблизно у $150 млн. Інцидент стався під час запуску двигунів літака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, винищувач оснащений турбореактивними двигунами АЛ-41Ф1. Однією з можливих причин їхнього вибуху або руйнування може бути використання авіаційного пального неналежної якості.

Українська розвідка встановила маршрут постачання авіапального з Індії до Росії та розкрила його зв'язок із виробництвом винищувачів Су-57 Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У ГУР звернули увагу на зростання залежності Росії від імпортного авіапального на тлі скорочення власного виробництва. Зокрема, українська розвідка простежила маршрут постачання авіагасу Jet A-1 з Індії до російського порту Находка.

За оприлюдненими даними, 22 серпня танкер тіньового флоту GRIF вивіз із нафтопереробного заводу Nayara Energy в Індії майже 40 тис. тонн пального. Упродовж 1–10 вересня його перевантажили на танкер HALCYON поблизу східного узбережжя Малайзії, неподалік Сінгапурської протоки.

23 вересня HALCYON доставив понад 37 тис. тонн Jet A-1 до російського порту Находка. Там пальне розвантажили на терміналі «РН-Морський термінал Находка», що входить до структури «Роснефти» та не перебуває під санкціями.

Подальше постачання забезпечує компанія «РН-Аэро», яка працює в авіазаправному бізнесі «Роснефти» та постачає пальне для Об'єднаної авіабудівної корпорації за державним контрактом на виробництво Су-57.

За інформацією ГУР, 49,13% акцій індійської Nayara Energy належать «Роснефти». Крім того, влітку 2026 року Володимир Путін підписав указ, який дозволяє приховувати відомості про діяльність і обсяги постачання «РН-Аэро».

Пальне Jet A-1 є аналогом російських марок ТС-1 та РТ і підходить для використання в газотурбінних двигунах низки військових літаків. Зокрема, ним можуть заправляти Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ, МіГ-29, Су-24М і стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Також Jet A-1 придатне для реактивних ударних безпілотників «Герань-4» та «Герань-5». За даними розвідки, транспортні літаки Іл-76МД-90А вже використовують це пальне замість ТС-1.

У ГУР пов'язують зростання залежності російської авіації від імпортного пального з наслідками українських далекобійних ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ.

Раніше «Главком» повідомляв про перше ураження російського винищувача Су-57. У червні 2024 року українська розвідка оприлюднила супутникові знімки аеродрому «Ахтубінськ», на яких були помітні сліди вибухів поблизу стоянки літака.

Згодом ГУР повідомив про пошкодження двох винищувачів Су-57. За словами представника розвідки Андрія Юсова, один літак зазнав значних пошкоджень, інший – легших.