Росія підвищить бізнесу штрафи, щоб наповнити військовий бюджет

За окремими порушеннями верхня межа покарань зросте в п'ять разів

Російська влада планує суттєво збільшити суми стягнень за низку злочинів у сфері економіки. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Комітет Держдуми з кримінального та адміністративного законодавства 9 листопада схвалив до другого читання відповідну урядову ініціативу, що охоплює понад 30 статей Кримінального кодексу РФ.У Міністерстві юстиції такий крок аргументували тим, що за багатьма статтями розміри виплат не оновлювалися понад два десятиліття.

За окремими порушеннями верхня межа покарань зросте в п'ять разів. Зокрема, за незаконне підприємництво без реєстрації чи ліцензії стягуватимуть до 1,5 млн рублів замість нинішніх 300 тис., а якщо це вчинила група осіб – до 2,5 млн рублів замість 500 тис. Аналогічно вп'ятеро – з 300 тис. до 1,5 млн рублів – підвищать максимальний штраф за ухилення організацій від сплати податків. За порушення авторських прав верхній поріг піднімуть із 200 тис. до 1 млн рублів, а за групове виготовлення фальшивих грошей або підробку у великому розмірі покарання зросте з 1 до 5 млн рублів. Максимальне стягнення за приховування майна під час банкрутства збільшиться вдвічі – з 500 тис. до 1 млн рублів.

Подібні вироки щороку стосуються тисяч громадян: за статистикою Верховного суду РФ, у 2025 році за статтями глави 22 КК було засуджено 8584 особи, і для майже 40% із них штраф став основним видом покарання.

Водночас російський уряд різко збільшив планові показники надходжень від штрафів до федерального бюджету. Протягом 2027-2029 років влада розраховує залучити за цією статтею понад 1,3 трлн рублів, а з урахуванням 2026 року загальна сума сягне рекордних 1,7 трлн рублів. Порівняно з попередніми розрахунками, очікувані збори на наступний рік зросли на 27%, а на 2028-й – на 37%. Значну частину державних фінансів поглинає війна проти України: лише за напрямом «Національна оборона» за три роки планують витратити понад 50 трлн рублів, тоді як сукупний дефіцит бюджету на 2027-2029 роки становитиме майже 15,8 трлн рублів.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала можливість продавати скраплений природний газ (СПГ) на азійських ринках за цінами, які приблизно вчетверо перевищують вартість палива за довгостроковими контрактами з європейськими компаніями. Це відбувається на тлі санкцій Європейського Союзу та скорочення запасів газу в Європі.