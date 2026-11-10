Головна Світ Економіка
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Росія підвищить бізнесу штрафи, щоб наповнити військовий бюджет

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія підвищить бізнесу штрафи, щоб наповнити військовий бюджет
Росії не вистачає грошей на війну
фото з відкритих джерел

За окремими порушеннями верхня межа покарань зросте в п'ять разів

Російська влада планує суттєво збільшити суми стягнень за низку злочинів у сфері економіки. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Комітет Держдуми з кримінального та адміністративного законодавства 9 листопада схвалив до другого читання відповідну урядову ініціативу, що охоплює понад 30 статей Кримінального кодексу РФ.У Міністерстві юстиції такий крок аргументували тим, що за багатьма статтями розміри виплат не оновлювалися понад два десятиліття.

За окремими порушеннями верхня межа покарань зросте в п'ять разів. Зокрема, за незаконне підприємництво без реєстрації чи ліцензії стягуватимуть до 1,5 млн рублів замість нинішніх 300 тис., а якщо це вчинила група осіб – до 2,5 млн рублів замість 500 тис. Аналогічно вп'ятеро – з 300 тис. до 1,5 млн рублів – підвищать максимальний штраф за ухилення організацій від сплати податків. За порушення авторських прав верхній поріг піднімуть із 200 тис. до 1 млн рублів, а за групове виготовлення фальшивих грошей або підробку у великому розмірі покарання зросте з 1 до 5 млн рублів. Максимальне стягнення за приховування майна під час банкрутства збільшиться вдвічі – з 500 тис. до 1 млн рублів.

Подібні вироки щороку стосуються тисяч громадян: за статистикою Верховного суду РФ, у 2025 році за статтями глави 22 КК було засуджено 8584 особи, і для майже 40% із них штраф став основним видом покарання.

Водночас російський уряд різко збільшив планові показники надходжень від штрафів до федерального бюджету. Протягом 2027-2029 років влада розраховує залучити за цією статтею понад 1,3 трлн рублів, а з урахуванням 2026 року загальна сума сягне рекордних 1,7 трлн рублів. Порівняно з попередніми розрахунками, очікувані збори на наступний рік зросли на 27%, а на 2028-й – на 37%. Значну частину державних фінансів поглинає війна проти України: лише за напрямом «Національна оборона» за три роки планують витратити понад 50 трлн рублів, тоді як сукупний дефіцит бюджету на 2027-2029 роки становитиме майже 15,8 трлн рублів.

Раніше повідомлялося, що Росія отримала можливість продавати скраплений природний газ (СПГ) на азійських ринках за цінами, які приблизно вчетверо перевищують вартість палива за довгостроковими контрактами з європейськими компаніями. Це відбувається на тлі санкцій Європейського Союзу та скорочення запасів газу в Європі. 

Теги: росія бізнес штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня
Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня
31 жовтня, 05:50
Владислав Власюк розповів, від яких західних обмежень Кремль найбільше прагне позбутися
Власюк назвав санкції, скасування яких найбільше хоче Росія
29 жовтня, 17:47
ЗСУ уразили ключові об'єкти окупантів на Донеччині та під Мелітополем
Сили оборони уразили майстерню БпЛА та вузол зв'язку під Мелітополем
26 жовтня, 17:31
Перемовини про припинення вогну нібито були близькими по укладення між вдома країнами
Дизельна угода Трампа зірвала мирні переговори України з РФ – президент Чехії
22 жовтня, 15:04
Іспанські вболівальники систематично проявляли неповагу до єгиптян під час поєдинку
Чемпіони світу з футболу отримали значний штраф після товариського матчу з Єгиптом
16 жовтня, 18:17
Україна повідомила про масштабний удар по енергетичній та критичній інфраструктурі
Росія офіційно підтвердила, що не дотримується перемир’я Трампа
14 жовтня, 11:19
Новий український перехоплювач пройшов бойове випробування під Києвом
Український дрон-перехоплювач збив два реактивні шахеди під Києвом
12 жовтня, 15:29
Радослав Сікорський заявив, що палива не вистачає самій Москві
Польща потролила Путіна через дизельну угоду зі США
11 жовтня, 15:39
Кремль має традицію приховувати погані новини
Від Чорнобиля до чуми в Сибіру: Росія десятиліттями приховує масштабні катастрофи – Politico
11 жовтня, 01:34

Економіка

Росія підвищить бізнесу штрафи, щоб наповнити військовий бюджет
Росія підвищить бізнесу штрафи, щоб наповнити військовий бюджет
Влада Франції виділить ще €30 млн на ремонт захисної арки ЧАЕС
Влада Франції виділить ще €30 млн на ремонт захисної арки ЧАЕС
Росія продає газ учетверо дорожче на тлі санкцій ЄС – El Mundo
Росія продає газ учетверо дорожче на тлі санкцій ЄС – El Mundo
ЄС готує ще €45 млрд допомоги Україні на 2027 рік
ЄС готує ще €45 млрд допомоги Україні на 2027 рік
Росія обмежила продаж бензину: на АЗС виведено Росгвардію
Росія обмежила продаж бензину: на АЗС виведено Росгвардію
Українці принесли бюджету Чехії мільярди крон: що показало дослідження
Українці принесли бюджету Чехії мільярди крон: що показало дослідження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
109K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
74K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Вчора, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Вчора, 14:35

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua